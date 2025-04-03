Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düşüyor? Rekor sonrası 4 bin liranın altına geriledi: İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 16:20

SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düşüyor? Rekor sonrası 4 bin liranın altına geriledi: İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler piyasaları ters düz etti. Yıl başından bu yana 17 kez rekor kıran ve yüzde 20 değer kazanan ons altın, Trump rüzgarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları küresel piyasalarda rekor seviyeleri zorlarken iç piyasada gram altın 4 bin lira bandını kırdı. Rekorun ardından altında renk kırmızıya döndü. Altın fiyatları neden düşüyor. Yıl içinde beklentiler neler? İşte detaylar…

SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düşüyor? Rekor sonrası 4 bin liranın altına geriledi: İşte detaylar...

Dünyanın aylardır konuştuğu 2 Nisan tarifeleriyle ilgili açıklamalar tüm piyasalar tarafından takip edildi. Otomobil sektöründen finansal piyasalara kadar pek çok alanı etkilemesi beklenen tarifelerin belli olmasının ardından Avrupa'dan misilleme açıklaması geldi. Ticari ve siyasi atmosferdeki gergin hava altına yeni rekorunu getirdi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düşüyor? Rekor sonrası 4 bin liranın altına geriledi: İşte detaylar...

HANGİ ÜLKEYE NE KADAR TARİFE UYGULANACAK?

Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri sadece uygulanan ülkeleri değil tüm dünya ticaretini etkisi altına alacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, tüm ülkelere uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi 5 Nisan'da yürürlüğe girecek. Daha yüksek vergiler ise 9 Nisan tarihinde uygulanmaya başlanacak. Buna göre, İngiltere ürünlerine yüzde 10, Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 oranında tarife uygulanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düşüyor? Rekor sonrası 4 bin liranın altına geriledi: İşte detaylar...

AVRUPA'DAN MİSİLLEME

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın açıklamalarının ardından gümrük vergilerinin dünya ekonomisine büyük darbe vuracağını ve "dünya çapında milyonlarca insan için vahim sonuçlar doğuracağını" söyledi. Leyen, ABD'nin karşılıklı tarifelerine karşı ek önlemler hazırladıklarını ifade ederken "Çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düşüyor? Rekor sonrası 4 bin liranın altına geriledi: İşte detaylar...

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Ons altın, perşembe günü ons başına 3 bin 130 doları geride bırakmasının ardından 3 bin 72 dolar bandına geriledi. Donald Trump'ın tarife duyurusunun ardından artan riskten kaçmak isteyen yatırımcı sayesinde 3.160 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Çin'in 233 bin ons EFT eklemesiyle altın destekli ETF'lere olan güçlü taleple desteklendi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düşüyor? Rekor sonrası 4 bin liranın altına geriledi: İşte detaylar...

GRAM ALTIN 4 BİN LİRAYI AŞTI

Öte yandan gram altında da ons altına benzer rekor denemeleri görüldü. Gram altın perşembe günü 4 bin liralık sınırı geçti. Yine ons altındaki gerilemeye bağlı olarak gün içinde geriledi. Kapalı Çarşı piyasalarında 3 bin 828 liradan alınıyor. Uzmanlar altın fiyatlarının yaz aylarında 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceğini öngörüyor.