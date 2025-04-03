SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düşüyor? Rekor sonrası 4 bin liranın altına geriledi: İşte detaylar...

HANGİ ÜLKEYE NE KADAR TARİFE UYGULANACAK?

Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri sadece uygulanan ülkeleri değil tüm dünya ticaretini etkisi altına alacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, tüm ülkelere uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi 5 Nisan'da yürürlüğe girecek. Daha yüksek vergiler ise 9 Nisan tarihinde uygulanmaya başlanacak. Buna göre, İngiltere ürünlerine yüzde 10, Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 oranında tarife uygulanacak.