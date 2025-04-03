Giriş Tarihi: 03.04.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
16:20
SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düşüyor? Rekor sonrası 4 bin liranın altına geriledi: İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler piyasaları ters düz etti. Yıl başından bu yana 17 kez rekor kıran ve yüzde 20 değer kazanan ons altın, Trump rüzgarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları küresel piyasalarda rekor seviyeleri zorlarken iç piyasada gram altın 4 bin lira bandını kırdı. Rekorun ardından altında renk kırmızıya döndü. Altın fiyatları neden düşüyor. Yıl içinde beklentiler neler? İşte detaylar…