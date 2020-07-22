Son dakika haberleri... Canlı altın fiyatları, piyasaların üçüncü işlem günü geride kalırken de yükselişini sürdürdü. Altının gram fiyatı, kritik seviye olan 410 TL'yi gördü. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları da son yılların zirve noktasına geldi. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 410 TL'yi görürken çeyrek fiyatı ise 665 lira bandında seyrediyor. Ata altın fiyatı ise 2.734,00 TL'den işlem görüyor.

22 TEMMUZ UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Durum böyle olunca, 'Gram, ata ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 22 Temmuz 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.