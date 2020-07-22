Koronavirüs pandemi süreci en çok altın fiyatlarına yarıyor. Özellikle dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'de artan vaka sayısı risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcıyı güvenli liman etiketine sahip altına yönlendirmeye devam ediyor.
SON DÖNEMDE DOLAR KURU ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ
Dolar kurunun 6,83-6,86 civarında dar bantta sıkışarak altında şu an için belirleyici özelliğini yitirmesi gözleri ons tarafına çevirdi. Altının onsunda 1866 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.
410 LİRAYI GÖRDÜ
Gram altın 410,3 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.