Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:20
SON DAKİKA: Altın fiyatları rotası değişti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 28 Haziran 2024 ne kadar?
Son dakika haberi: Altın fiyatları dün ABD'den gelen haber akışıyla rotasını değiştirdi. Büyüme verisiyle yükselişini güçlendiren ons altın 2330 dolardan işlem görüyor. Buradan esen rüzgarla gram altın yükselişini artırdı. Altın piyasasındaki oynaklık nedeniyle Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan öne çıkanlar ve 28 Haziran 2024 canlı altın fiyatları...