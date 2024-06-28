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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları rotası değişti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 28 Haziran 2024 ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:20

SON DAKİKA: Altın fiyatları rotası değişti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 28 Haziran 2024 ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları dün ABD'den gelen haber akışıyla rotasını değiştirdi. Büyüme verisiyle yükselişini güçlendiren ons altın 2330 dolardan işlem görüyor. Buradan esen rüzgarla gram altın yükselişini artırdı. Altın piyasasındaki oynaklık nedeniyle Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan öne çıkanlar ve 28 Haziran 2024 canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları rotası değişti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 28 Haziran 2024 ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları ABD'de açıklanan veriler sonrası oynaklığını artırdı. Ons altın 2330 dolar civarında seyrederken, gram altın fiyatı 2450 TL üzerinde fiyatlanıyor. Altın alacaklar ve düğün yapacaklar canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rotası değişti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 28 Haziran 2024 ne kadar?

ALTIN ROTASI DEĞİŞTİ!

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rotasını değiştirdi. ABD büyüme verisinin yüzde 1,4 gelmesiyle ons altın yükselişini güçlendirdi. Gram altın fiyatı ise 2450 TL üzerinde fiyatlanıyor.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları rotası değişti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 28 Haziran 2024 ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.461,70
SATIŞ(TL) 2.462,10

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SON DAKİKA: Altın fiyatları rotası değişti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 28 Haziran 2024 ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.002,00
SATIŞ(TL) 4.087,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları rotası değişti! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 28 Haziran 2024 ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.007,00
SATIŞ(TL) 16.284,00

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