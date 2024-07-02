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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları ters rüzgarı yedi! 2 Temmuz 2024 gram, çeyrek altın bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:28

SON DAKİKA: Altın fiyatları ters rüzgarı yedi! 2 Temmuz 2024 gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

Son dakika haberleri: Haftanın 2.işlem gününde altın fiyatları negatif bölgede fiyatlanıyor. Gram altın ONS'taki düşüşlerden ters rüzgarı yiyerek 2450 TL altına geriledi. Altın yılın ikinci yarısına gerileyerek başlamasıyla altın alacaklar ve düğün yapacaklar 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları ve piyasasından öne çıkan güncel gelişmeler...

SON DAKİKA: Altın fiyatları ters rüzgarı yedi! 2 Temmuz 2024 gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları cephesinde neler oluyor? ONS yüzde 0.21'lik değer kaybederken, gram altın fiyatı bu taraftan etkilenerek yüzde 0.29 değer kaybı yaşadı. İşte altın piyasasından güncel gelişmeler...

SON DAKİKA: Altın fiyatları ters rüzgarı yedi! 2 Temmuz 2024 gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI TERS RÜZGARI YEDİ!

Altın fiyatları yeni günde ters rüzgarı yedi. Ons altın 2320 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ons altına paralel hareket ederek düşüşe geçti.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ters rüzgarı yedi! 2 Temmuz 2024 gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.441,79
SATIŞ(TL) 2.442,10

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ters rüzgarı yedi! 2 Temmuz 2024 gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.971,00
SATIŞ(TL) 4.055,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ters rüzgarı yedi! 2 Temmuz 2024 gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.906,00
SATIŞ(TL) 16.153,00

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