Giriş Tarihi: 02.07.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
09:28
SON DAKİKA: Altın fiyatları ters rüzgarı yedi! 2 Temmuz 2024 gram, çeyrek altın bugün ne kadar?
Son dakika haberleri: Haftanın 2.işlem gününde altın fiyatları negatif bölgede fiyatlanıyor. Gram altın ONS'taki düşüşlerden ters rüzgarı yiyerek 2450 TL altına geriledi. Altın yılın ikinci yarısına gerileyerek başlamasıyla altın alacaklar ve düğün yapacaklar 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları ve piyasasından öne çıkan güncel gelişmeler...