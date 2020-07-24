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Haberler Galeri SON DAKİKA! Altın fiyatları üst üste rekora koştu! Altın Cuma’yı da pas geçmedi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

! üst üste rekora koştu! Cuma’yı da pas geçmedi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

haberi … hafta boyunca rekora doymadı. Haftanın son işlem gününde fiyatları rekora koştu. Altın fiyatları tarafında 2011 yılında 1921 doları görerek tarihi zirvesini görmüştü. 1898 dolar ile tarihi zirvesine yaklaşırken, fiyatları ise ons tarafından gelen rüzgarla bugün 418 lirayı görerek yeni tarihi zirvesini belirlemiş oldu. Bilindiği üzere gram altın fiyatlarında ons altın ve etkili oluyor. Dolar kuru son dönemde 6,83-6,86 lira civarında dar bantta sıkıştı. Volatilitesi giderek azaldı. Hal böyle olunca gram altın fiyatları, ons altın tarafından gelen rüzgarlarla yön buluyor. Bu seviye şimdilik gram altının yeni tarihi zirvesi olarak dikkat çekiyor. Türk halkı, hafta boyunca rekor kıran altında araştırmalarını sıklaştırarak "Altın neden yükseliyor", "", "", "Altın fiyatları ne kadar oldu", "Uzmanların altın yorumları neler" gibi sorularına yanıt aramaya başladı. İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan ve Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para'da altın fiyatları hakkında yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler ve uzman yorumları…

Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:29
SON DAKİKA! Altın fiyatları üst üste rekora koştu! Altın Cuma’yı da pas geçmedi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ekonomi yönetimlerinin salgının finansal etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlar, altının fiyatını son 9 yılın zirvesine taşıdı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları üst üste rekora koştu! Altın Cuma’yı da pas geçmedi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

Kovid-19 salgını dünya genelinde merkez bankalarının daha önce eşi görülmemiş şekilde genişleyici para politikası adımları atmasına, devletlerin ise trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini uygulamaya almasına neden oldu.

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SON DAKİKA! Altın fiyatları üst üste rekora koştu! Altın Cuma’yı da pas geçmedi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel ekonomilere yönelik risklerin hala önemli seviyede bulunması, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönlendirmeye devam etti.

SON DAKİKA! Altın fiyatları üst üste rekora koştu! Altın Cuma’yı da pas geçmedi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

Kovid-19 salgınıyla birlikte martta yüzde 0,32 ile rekor düşük seviyeye inen ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0,58 ile tarihi dip seviyelerde seyretmeye devam ederken, 1.898 dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Altının fiyatındaki rekor seviye 1.921 dolarla 2011 yılında görülmüştü.

SON DAKİKA! Altın fiyatları üst üste rekora koştu! Altın Cuma’yı da pas geçmedi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

Altının fiyatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 25 değer kazanırken, bu haftayı da değer kazancıyla kapatması halinde Ağustos 2011'den bu yana ilk defa üst üste 7 hafta boyunca yükselmiş olacak. Bununla birlikte, altının gram fiyatı da, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarak 417 lirayla rekor seviyeye çıktı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları üst üste rekora koştu! Altın Cuma’yı da pas geçmedi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

TARİHİ DÜŞÜK FAİZLER ALTININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ OLDU

Analistler, fiyatlarındaki yükselişin, küresel ekonomiye aktarılan trilyonlarca dolar, tarihi düşük seviyelere inen tahvil getirileri ve altının oldukça likit bir varlık olması gibi birçok parametre tarafından desteklendiğini ifade etti.

SON DAKİKA! Altın fiyatları üst üste rekora koştu! Altın Cuma’yı da pas geçmedi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para'da uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi...

MERKEZ BANKALARI PARA MUSLUKLARINI AÇTI

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere küresel bazda neredeyse bütün merkez bankalarının genişlemeci politikalarına devam ettiğini kaydeden analistler, bu durumun küresel para arzını önemli ölçüde artırdığını dile getirdi.

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