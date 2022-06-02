Giriş Tarihi: 02.06.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 18:09

SON DAKİKA: Altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanıyor! 2 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri anlık olarak takip ediliyor. Başta sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de alış satış rakamlarının grafiği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son olarak inişli çıkışlı ivme kaydetmesinden ötürü altın fiyatları ekonominin merkezinde yer alırken 2 Haziran Perşembe bugün 22 ayar bilezik 898 liradan işlem görüyor, tam altın ise 6 bin 432 liradan işlem görmektedir. Peki; 2 Haziran 2022 Perşembe Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!