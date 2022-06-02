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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanıyor! 2 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 18:09

SON DAKİKA: Altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanıyor! 2 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri anlık olarak takip ediliyor. Başta sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de alış satış rakamlarının grafiği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son olarak inişli çıkışlı ivme kaydetmesinden ötürü altın fiyatları ekonominin merkezinde yer alırken 2 Haziran Perşembe bugün 22 ayar bilezik 898 liradan işlem görüyor, tam altın ise 6 bin 432 liradan işlem görmektedir. Peki; 2 Haziran 2022 Perşembe Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA: Altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanıyor! 2 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberleri! 2 Haziran Perşembe altın fiyatında hareketlilik sürüyor. Bugün cumhuriyet altını 6 bin 565 liradan işlem görürken çeyrek altın ise bin 611 TL'yi gördü. Genel olarak bakıldığında yükseliş eğilimi gösteren altın fiyatları alış satış verileri bu kapsamda yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı rakamlar!

SON DAKİKA: Altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanıyor! 2 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 898,54

SATIŞ: 928,79

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.551,00

SATIŞ: 6.660,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanıyor! 2 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.565,00

SATIŞ: 6.664,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanıyor! 2 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.432,00

SATIŞ: 6.491,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.221,00

SATIŞ: 3.257,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanıyor! 2 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.611,00

SATIŞ: 1.628,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 989,04

SATIŞ: 989,17

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