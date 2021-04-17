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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 17 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.04.2021 07:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:54

| yükseldi! 17 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte ile ilgili gelişmeleri merak edilmeye başlandı. Piyasaların kapalı olduğu Cumartesi günü sarı metalde yükselme yaşanıyor. Son birkaç haftadır düşüşte olan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 415 lira oldu. Yarım altın ise bin 474 liradan işlem görüyor. Bu bakımdan; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile son dakika bilgiler!

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 17 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri… Serbest piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde altın fiyatları yükselişe geçti. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle sıkça araştırılan konular arasında yer alan sarı metalin alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 17 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,45

SATIŞ: 445,52

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.025,00

SATIŞ: 3.102,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 17 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.065,00

SATIŞ: 3.111,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 17 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,88

SATIŞ: 3.009,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.474,00

SATIŞ: 1.518,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 17 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 741,00

SATIŞ: 759,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 460,06

SATIŞ: 460,38

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