SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseldi! 6 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika! Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları sorgulamaları başladı. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 407 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 984 liradan işlem görmektedir. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Buna göre; 6 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 NİSAN 2021 SALI

Altın fiyatları bugün de yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik devam ederken canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şu şekilde;