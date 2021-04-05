Son dakika altın fiyatları yükselişe geçti! 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanıyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar piyasaları şekillendirirken altın fiyatlarındaki alış ve satış dengesi merak konusu oluyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metal son aylarda yükselişe geçerken bugün gram altın 454 TL, 22 ayar bilezik 408 liradan işlem görüyor. İnişli ve çıkışlı grafiği sebebiyle sabah saatlerinden itibaren canlı rakamlar sorgulanıyor. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar!