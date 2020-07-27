SON DAKİKA Altın fiyatları yükselişi bugün de sürüyor! 27 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların ilk işlem gününde de rekor seviyede! Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 425 TL'yi aştı. Koronavirüsü salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesini gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 425 TL'yi görürken çeyrek fiyatı ise 695 lira bandında seyrediyor. Ata altın fiyatı ise 2.856,20 TL'den işlem görüyor.

27 TEMMUZ UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Gram, ata ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.