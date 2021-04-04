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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 4 Nisan Pazar bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.04.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 16:01

| yükselişini sürdürüyor! 4 Nisan Pazar bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu Pazar gününde ile ilgili gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanıyor. Salgından doğrudan etkilenen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken son dönemde yükselişini de sürdürüyor. İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 408 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 733 liradan işlem görmektedir. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Nisan Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 4 Nisan Pazar bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Koronavirüs salgınından direkt etkilenen ve ekonominin merkezinde yer alan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tam bu noktada; alış ve satış fiyatları dengesi de önemli oluyor. Bugün gram altın 453 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 983 liradan işlem görmektedir. Buna göre; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 4 NİSAN 2021 PAZAR

Altın fiyatlarında bugün hareketlilik başladı. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi!

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 4 Nisan Pazar bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 408,15

SATIŞ: 437,94

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SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 4 Nisan Pazar bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.977,00

SATIŞ: 3.062,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 4 Nisan Pazar bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.983,00

SATIŞ: 3.028,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 4 Nisan Pazar bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.880,28

SATIŞ: 2.938,97

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