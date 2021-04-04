SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 4 Nisan Pazar bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu Pazar gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanıyor. Salgından doğrudan etkilenen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken son dönemde yükselişini de sürdürüyor. İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 408 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 733 liradan işlem görmektedir. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Nisan Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!