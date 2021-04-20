SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! 20 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Koronavirüs salgınından bu yana en iyi yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde de sorgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda düşüş yaşayan ve bu düşüş eğilimini bir süre devam ettiren sarı metalde son birkaç haftadır yükseliş söz konusu oluyor. Tam bu noktada; alış ve satış fiyatları merak edilirken küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda; 20 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile son dakika gelişmeleri!