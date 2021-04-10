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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında düşüş başladı! 10 Nisan Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.04.2021 07:26 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 09:49

| Altın fiyatlarında düşüş başladı! 10 Nisan Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte gelişmeleri de takip edilmeye başlandı. Serbest piyasaların kapalı olduğu Cumartesi günü canlı rakamlara bakıldığında alış ve satış fiyatlarında düşüş eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca yükseliş eğilimi gösteren sarı metal, hem küçük hem büyük ölçekli yatırımcıların ilgiyle takip ettiği ve ekonominin merkezi haline gelen önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu kapsamda, 10 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika bilgisi!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında düşüş başladı! 10 Nisan Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın altıncı gününde, serbest piyasaların kapalı olduğu bugün altın fiyatlarındaki değişimler takip edilmeye başlandı. Uzun bir süredir yükselişte olan sarı metalde bugün düşüş eğilimi görülürken 457 liradan işlem görüyor, 22 ayar bilezik ise 412 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; bugün ne kadar oldu? 10 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika alış ve satış fiyatları bilgisi!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında düşüş başladı! 10 Nisan Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 412,48

SATIŞ: 442,44

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.004,00

SATIŞ: 3.081,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.026,00

SATIŞ: 3.072,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında düşüş başladı! 10 Nisan Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.920,44

SATIŞ: 2.978,09

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında düşüş başladı! 10 Nisan Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.459,00

SATIŞ: 1.507,00

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında düşüş başladı! 10 Nisan Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 729,00

SATIŞ: 754,00

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