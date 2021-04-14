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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş düşüş! 14 Nisan Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.04.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 15:00

| Altın fiyatlarında flaş düşüş! 14 Nisan Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL?

Uzun bir süredir ekonominin merkezinde yer alan ile ilgili gelişmeleri günün her saati yakından takip ediliyor. İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken haftanın üçüncü işlem gününde de sarı metalda düşüş eğilimi gözlemleniyor. Özellikle geçtiğimiz birkaç hafta boyunca flaş bir yükseliş yaşayan sarı metalin son zamanlarda düşmesi yatırımcıları da yakından etkiliyor. Koronavirüs pandemisi süresince küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Nisan Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş düşüş! 14 Nisan Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri! Serbest piyasaların açık olduğu haftanın üçüncü gününde altın fiyatları alış ve satış bilgisi sorgulanmaya başlandı. Canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik 408 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 722 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri şöyle;

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş düşüş! 14 Nisan Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 408,61

SATIŞ: 438,41

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.975,00

SATIŞ: 3.046,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş düşüş! 14 Nisan Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.994,00

SATIŞ: 3.039,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş düşüş! 14 Nisan Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.891,06

SATIŞ: 2.949,98

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş düşüş! 14 Nisan Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.445,00

SATIŞ: 1.490,00

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