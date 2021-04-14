SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş düşüş! 14 Nisan Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Uzun bir süredir ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri günün her saati yakından takip ediliyor. İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken haftanın üçüncü işlem gününde de sarı metalda düşüş eğilimi gözlemleniyor. Özellikle geçtiğimiz birkaç hafta boyunca flaş bir yükseliş yaşayan sarı metalin son zamanlarda düşmesi yatırımcıları da yakından etkiliyor. Koronavirüs pandemisi süresince küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Nisan Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!