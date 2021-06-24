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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Canlı altın fiyatları ve gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.06.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 22:52

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Canlı altın fiyatları ve gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Piyasaların dördüncü işlem günü tamamlanırken anlık ve canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Bir süredir inişli çıkışlı hareketlilik yaşayan gram altın fiyatı bugün yukarı yönlü bir kıpırdama yaşadı. Çeyrek altın fiyatı da yükseliş trendine girerken 821 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek altın, yarım altın, ata altın, tam altın, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları da hafif bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 24 Haziran 2021 Perşembe canlı altın alış satış fiyatı!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Canlı altın fiyatları ve gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları hareketlendi! Canlı altın fiyatları, serbest piyasaların dördüncü işlem gününde de yakından izleniyor. Düğünlerin ve nikahların başlaması ile beraber 22 ayar bilezik başta olmak üzere, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan arttı. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu sorusu gün içerisinde araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu konusuyla, yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler Kapalıçarşı canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Güncel altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Canlı altın fiyatları ve gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.272,00
  • Satış: 3.338,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Canlı altın fiyatları ve gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.300,00
  • Satış: 3.352,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Canlı altın fiyatları ve gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 498,23
  • Satış: 498,32

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Canlı altın fiyatları ve gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 807,00
  • Satış: 821,00

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