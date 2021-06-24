SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Canlı altın fiyatları ve gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları hareketlendi! Canlı altın fiyatları, serbest piyasaların dördüncü işlem gününde de yakından izleniyor. Düğünlerin ve nikahların başlaması ile beraber 22 ayar bilezik başta olmak üzere, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan arttı. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu sorusu gün içerisinde araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu konusuyla, yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler Kapalıçarşı canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Güncel altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.