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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketli grafik! 23 Mayıs cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:10

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketli grafik! 23 Mayıs cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yeni hafta itibarıyla anlık ve canlı rakamların takibi sürerken 23 Mayıs Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 859 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin 541 liradan işlem görmektedir. Son dönemde inişli çıkışlı grafiği sebebiyle alış satış verileri bu noktada önemli oluyor. Peki; ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 23 Mayıs 2022 ata, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketli grafik! 23 Mayıs cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika haberleri… 23 Mayıs Pazartesi bugün yeni haftanın ilk günü altın fiyatları grafiği takibi başladı. Binlerce vatandaş canlı ve anlık rakamları öğrenmek isterken bugün yarım altın 3 bin 82 liradan işlem görüyor, gram altın ise 950 TL bandında seyrediyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonominin de merkezinde yer alan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile alış satış rakamları.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketli grafik! 23 Mayıs cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 859,49

SATIŞ: 888,53

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.314,00

SATIŞ: 6.377,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketli grafik! 23 Mayıs cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.289,00

SATIŞ: 6.384,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketli grafik! 23 Mayıs cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.154,00

SATIŞ: 6.215,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.082,00

SATIŞ: 3.119,00

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketli grafik! 23 Mayıs cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.541,00

SATIŞ: 1.559,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 950,50

SATIŞ: 950,64

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