Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:10

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketli grafik! 23 Mayıs cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yeni hafta itibarıyla anlık ve canlı rakamların takibi sürerken 23 Mayıs Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 859 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin 541 liradan işlem görmektedir. Son dönemde inişli çıkışlı grafiği sebebiyle alış satış verileri bu noktada önemli oluyor. Peki; ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 23 Mayıs 2022 ata, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte son dakika gelişmeleri.