SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 15 Nisan Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları uzun bir süredir hareketli bir grafik çiziyor. Bu durum altın alış ve satış fiyatları araştırmalarının önem kazanmasına neden oluyor. Serbest piyasaların üçüncü işlem gününü de oldukça hareketli geçiren altın, bu sabaha da dalgalı bir grafik ile başladı. Hâlihazırda gram altın 451 liradan işlem görürken, gram altınla beraber, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? Güncel ve canlı altın fiyatları takibi A Para altın fiyatları sayfasında!