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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (15 Nisan Perşembe)
Giriş Tarihi: 15.04.2021 06:47 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 07:49

: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para? (15 Nisan Perşembe)

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları uzun bir süredir hareketli bir grafik çiziyor. Bu durum altın alış ve satış fiyatları araştırmalarının önem kazanmasına neden oluyor. Serbest piyasaların üçüncü işlem gününü de oldukça hareketli geçiren altın, bu sabaha da dalgalı bir grafik ile başladı. Hâlihazırda gram altın 451 liradan işlem görürken, gram altınla beraber, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? Güncel ve canlı altın fiyatları takibi sayfasında!

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 15 Nisan Perşembe

Geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kıran , yeni yılda da hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Serbest piyasaların üçüncü işlem gününde oldukça hareketli bir tablo çizen altın fiyatları, yatırımcıların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Bu sabah itibariyle altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor. Gram altınla beraber, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 15 Nisan Perşembe

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 408,61

SATIŞ: 438,41

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.975,00

SATIŞ: 3.046,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 15 Nisan Perşembe

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.994,00

SATIŞ: 3.039,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 15 Nisan Perşembe

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.891,06

SATIŞ: 2.949,98

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 15 Nisan Perşembe

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.445,00

SATIŞ: 1.490,00

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