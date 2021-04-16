Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 16 Nisan

Altın fiyatları ve dönemlik grafikleri ile ilgili son dakika haberleri, tüm yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından, gözler altın fiyatları ve dövize çevrildi. Haftanın son işlem gününde de altın fiyatları hareketli seyrederken, gram altın 454 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kapalıçarşı'dan alınan son verilere göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, 16 Nisan güncel ve canlı altın fiyatları takibi ile A Para altın fiyatları sayfasında!