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Haberler Galeri Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 16 Nisan
Giriş Tarihi: 16.04.2021 05:28 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 07:39

Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL? 16 Nisan

ve dönemlik grafikleri ile ilgili son dakika haberleri, tüm yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından, gözler altın fiyatları ve dövize çevrildi. Haftanın son işlem gününde de altın fiyatları hareketli seyrederken, 454 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. 'dan alınan son verilere göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, 16 Nisan güncel ve canlı altın fiyatları takibi ile sayfasında!

Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 16 Nisan

Salgın sürecinde rekorlar kıran , 2021 yılında da hareketli seyrediyor. Haftanın son işlem günü, cuma gününde de altın fiyatları, altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Sabah saatleri itibariyle, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları durağan seyrediyor ve altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 16 Nisan

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 409,71

SATIŞ: 439,56

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.983,00

SATIŞ: 3.061,00

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Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 16 Nisan

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.004,00

SATIŞ: 3.050,00

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Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 16 Nisan

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.898,55

SATIŞ: 2.957,62

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 16 Nisan

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.454,00

SATIŞ: 1.498,00

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