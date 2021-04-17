SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 17 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edilmeye başlandı. Piyasaların kapalı olduğu Cumartesi günü sarı metalde yükselme yaşanıyor. Son birkaç haftadır düşüşte olan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 415 lira oldu. Yarım altın ise bin 474 liradan işlem görüyor. Bu bakımdan; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile son dakika bilgiler!