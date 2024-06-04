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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın psikolojik eşiğine dayandı! 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:30

SON DAKİKA: Altın psikolojik eşiğine dayandı! 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Son dakika haberi: Ons altın 2350 dolar psikolojik desteğine dayandı. Buradan esen rüzgarla yönünü bulan altın gram fiyatı 2430 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki kısmi yükselişler sonrası altın alacaklar, düğün yapacaklar 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan gözler ABD'de cuma günü açıklanacak kritik veriye çevrildi. İşte piyasadan gelişmeler ve 4 Haziran 2024 canlı altın rakamları…

SON DAKİKA: Altın psikolojik eşiğine dayandı! 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları kısmi yükselişler yaşadı. Ons altın psikolojik desteğine dayanırken, altın gram fiyatı 2430 TL'den işlem görüyor. Peki fiyatlamalarda öne çıkanlar ne? İşte piyasadan gelişmeler ve canlı rakamlar…

SON DAKİKA: Altın psikolojik eşiğine dayandı! 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

KRİTİK VERİ CUMA GÜNÜ AÇIKLANIYOR

Yatırımcılar bu hafta cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini izleyecek. Veri altın fiyatları yönünü tayin eden unsurlardan biri olacak.

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SON DAKİKA: Altın psikolojik eşiğine dayandı! 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN PSİKOLOJİK EŞİĞİNE DAYANDI

Ons altın yeni günde 2350 dolar psikolojik desteğine dayandı. Altın gram fiyatı ise ons altına paralel hareket ederek düştü.

SON DAKİKA: Altın psikolojik eşiğine dayandı! 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.430,65
SATIŞ(TL) 2.431,01

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SON DAKİKA: Altın psikolojik eşiğine dayandı! 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.922,00
SATIŞ(TL) 3.989,00

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