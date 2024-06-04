Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:30
SON DAKİKA: Altın psikolojik eşiğine dayandı! 4 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Son dakika haberi: Ons altın 2350 dolar psikolojik desteğine dayandı. Buradan esen rüzgarla yönünü bulan altın gram fiyatı 2430 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki kısmi yükselişler sonrası altın alacaklar, düğün yapacaklar 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan gözler ABD'de cuma günü açıklanacak kritik veriye çevrildi. İşte piyasadan gelişmeler ve 4 Haziran 2024 canlı altın rakamları…