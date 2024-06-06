Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
08:46
SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Son dakika haberi: Altın için göstergeler yeni günde yeşil yandı. Fed'den faiz indirim beklentisinin ötelenmesiyle baskılanan altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Ons altın 2350 dolar psikolojik desteği üzerine yerleşirken, altın gram fiyatı 2450 TL psikolojik eşiğini aştı. Piyasalardaki gelişmeler sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte piyasadan gelişmeler ve canlı altın rakamları...