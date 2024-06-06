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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 08:46

SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Son dakika haberi: Altın için göstergeler yeni günde yeşil yandı. Fed'den faiz indirim beklentisinin ötelenmesiyle baskılanan altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Ons altın 2350 dolar psikolojik desteği üzerine yerleşirken, altın gram fiyatı 2450 TL psikolojik eşiğini aştı. Piyasalardaki gelişmeler sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte piyasadan gelişmeler ve canlı altın rakamları...

SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni güne yükselişini güçlendirerek başladı. Ons altın ve altın gram fiyatı psikolojik eşiklerini aştı. Peki altın piyasasındaki gelişmeler neler? İşte canlı altın rakamları ve piyasadan öne çıkanlar…

SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN İÇİN GÖSTERGELER YEŞİLE DÖNDÜ!

Altın fiyatları Fed'den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle baskı altında fiyatlandıktan sonra altın için göstergeler yeşile döndü. Ons altın 2350 doları aşarken, altın gram fiyatı 2450 TL üzerinde seyrediyor.

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SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

KRİTİK ABD VERİSİ CUMA GÜNÜ!

Yatırımcılar altın fiyatları yönü için etkili olacak ABD tarım dışı istihdam verisini yakın takibe aldı. Veri bu hafta cuma günü açıklanacak.

SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.459,58
SATIŞ(TL) 2.459,97

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SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.992,00
SATIŞ(TL) 4.060,00

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