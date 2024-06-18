SON DAKİKA: Altın negatif seyrediyor! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 18 Haziran 2024 ne kadar?

GÖZLER ABD'DE

Kurban Bayramı tatili nedeniyle iç piyasa kapalı. Dış piyasada ise kritik ABD verisi bugün açıklanacak. ABD'de takip edilecek ilk önemli veri perakende satış rakamları olurken 2. önemli veri sanayi üretimi rakamları ve kapasite kullanım oranı. Kritik veri ise altın fiyatları yönünü tayin edecek.