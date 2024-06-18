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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın negatif seyrediyor! Gözler ABD'de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 18 Haziran 2024 ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 10:59

SON DAKİKA: Altın negatif seyrediyor! Gözler ABD'de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 18 Haziran 2024 ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni günde negatif seyrediyor. Kurban Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olmasıyla altın piyasasında gözler ABD'de açıklanacak kritik veriye odaklandı. Ons altın 2300 dolar üzerinde seyrederken, gram altın 2400 TL üzerinde fiyatlanıyor. Altın fiyatları tarafındaki düşüş sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. İşte 18 Haziran 2024 canlı altın rakamları ve piyasadan öne çıkanlar...

SON DAKİKA: Altın negatif seyrediyor! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 18 Haziran 2024 ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları ons altın öncülüğünde düşüşe geçti. Öte yandan bugün ABD'de açıklanacak kritik veri altın fiyatları yönü için belirleyici olacak. İşte ons altın ve gram altın dahil 18 Haziran 2024 canlı altın rakamları ve piyasadan gelişmeler...

SON DAKİKA: Altın negatif seyrediyor! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 18 Haziran 2024 ne kadar?

GÖZLER ABD'DE

Kurban Bayramı tatili nedeniyle iç piyasa kapalı. Dış piyasada ise kritik ABD verisi bugün açıklanacak. ABD'de takip edilecek ilk önemli veri perakende satış rakamları olurken 2. önemli veri sanayi üretimi rakamları ve kapasite kullanım oranı. Kritik veri ise altın fiyatları yönünü tayin edecek.

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SON DAKİKA: Altın negatif seyrediyor! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 18 Haziran 2024 ne kadar?

ALTIN NEGATİF SEYREDİYOR!

Kritik veri öncesi altın fiyatları negatif seyrediyor. Ons altın 2315 dolara gerilerken, gram altın 2440 TL'den işlem görüyor.

SON DAKİKA: Altın negatif seyrediyor! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 18 Haziran 2024 ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.440,29
SATIŞ(TL) 2.440,63

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SON DAKİKA: Altın negatif seyrediyor! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 18 Haziran 2024 ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.912,00
SATIŞ(TL) 4.024,00

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