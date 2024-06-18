Giriş Tarihi: 18.06.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
10:59
SON DAKİKA: Altın negatif seyrediyor! Gözler ABD'de: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 18 Haziran 2024 ne kadar?
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni günde negatif seyrediyor. Kurban Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olmasıyla altın piyasasında gözler ABD'de açıklanacak kritik veriye odaklandı. Ons altın 2300 dolar üzerinde seyrederken, gram altın 2400 TL üzerinde fiyatlanıyor. Altın fiyatları tarafındaki düşüş sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. İşte 18 Haziran 2024 canlı altın rakamları ve piyasadan öne çıkanlar...