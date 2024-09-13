Giriş Tarihi: 13.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
11:10
SON DAKİKA: Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Son dakika haberi: ABD TÜFE verisi sonrası değer kaybeden altın fiyatları, ECB faiz kararı, ABD ÜFE verisi ve jeopolitik risklerden gördüğü desteklerle rekor kırdı. Ons altın 2570 dolar seviyesiyle zirvesini tazelerken gram altın fiyatı da zirvesine yaklaştı. Yatırımcılar söz konusu gelişmelerin ardından Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu merak ediyor. İşte 13 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...