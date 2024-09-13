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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.09.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:10

SON DAKİKA: Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: ABD TÜFE verisi sonrası değer kaybeden altın fiyatları, ECB faiz kararı, ABD ÜFE verisi ve jeopolitik risklerden gördüğü desteklerle rekor kırdı. Ons altın 2570 dolar seviyesiyle zirvesini tazelerken gram altın fiyatı da zirvesine yaklaştı. Yatırımcılar söz konusu gelişmelerin ardından Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu merak ediyor. İşte 13 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 2570 dolar ile rekor tazelerken gram altın fiyatı 2807 TL seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesine yaklaştı. Peki altın fiyatları neden yükseldi? İşte 13 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı...

SON DAKİKA: Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları, haftanın 3. işlem gününde açıklanan ABD TÜFE verisi sonrası önce hafif bir düşüş yaşayıp ardından tekrar yükselişe geçti. Haftanın 4. işlem gününde açıklanan ABD ÜFE verisi ve ECB faiz kararı da altın fiyatları tarafına pozitif yansıdı. Bunlarla beraber jeopolitik risklerden de aldığı destek ile ons altın rekor kırdı. Bugün yukarı yönlü fiyatlamalarına devam eden altın fiyatları, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden artan satın alımlarla da yükselişini sürdürüyor. Zirvesini yenileyen ons altın yüzde 1.58 değer artışıyla günü tamamlarken, gram altın ONS'tan aldığı destekle 2807 liraya kadar yükseldi. 28 Ağustos'taki rekoruna yaklaşan gram altın zirvesi 2816 TL idi. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar:

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SON DAKİKA: Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.565,03 dolar
SATIŞ: 2.565,39 dolar

SON DAKİKA: Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.801,37 TL
SATIŞ: 2.801,87 TL

SON DAKİKA: Altın ralliye geri döndü! 13 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.597,00 TL
SATIŞ: 4.647,00 TL

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