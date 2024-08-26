Giriş Tarihi: 26.08.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
12:03
SON DAKİKA: Altın rekor tazeliyor! Faiz sinyali altın fiyatlarını yükseltiyor: 26 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'e yaptığı konuşmada verdiği faiz idirimi sinyali sonrasında yükselişini sürdürüyor. Ons altın 2500 bandının üzerinde seyrediyor. Gram altın cephesinde 2750 bantları görülürken Kapalı Çarşı'da bu rakam 2800 liranın üzerine çıkmış durumda. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem "Altında 3000 sesleri" diyerek altın fiyatlarını değerlendirdi. Peki haftaya yükselişle başlayan ons altın Cumhuriyet altını 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte Faruk Erdem'in altın fiyatları üzerine değerlendirmeleri ve 26 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...