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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın rekor tazeliyor! Faiz sinyali altın fiyatlarını yükseltiyor: 26 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.08.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:03

SON DAKİKA: Altın rekor tazeliyor! Faiz sinyali altın fiyatlarını yükseltiyor: 26 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'e yaptığı konuşmada verdiği faiz idirimi sinyali sonrasında yükselişini sürdürüyor. Ons altın 2500 bandının üzerinde seyrediyor. Gram altın cephesinde 2750 bantları görülürken Kapalı Çarşı'da bu rakam 2800 liranın üzerine çıkmış durumda. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem "Altında 3000 sesleri" diyerek altın fiyatlarını değerlendirdi. Peki haftaya yükselişle başlayan ons altın Cumhuriyet altını 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte Faruk Erdem'in altın fiyatları üzerine değerlendirmeleri ve 26 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın rekor tazeliyor! Faiz sinyali altın fiyatlarını yükseltiyor: 26 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları altın yatırımcıları tarafından yakından takip edilirken yatırımcıları sevindiren gelişmeler de merkez bankaları tarafından birer birer gelmeye başladı. Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrasında diğer merkez bankalarından da gelen faiz indirimi sinyalleri yüksek faiz döneminin geride kalacağına yönelik beklentileri artırarak altın fiyatlarının rotayı yukarı kırmasına neden oldu. Peki verilen faiz indirimi sinyalleri sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın rekor tazeliyor! Faiz sinyali altın fiyatlarını yükseltiyor: 26 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemde ortaya çıkan jeopolitik riskler ve dünya merkez bankalarında faiz indirim sürecinin başlayacak olması altını hem dışarıda hem de içerde yukarı doğru hareketlendiriyor. Güvenli liman olarak görülen altın özellikle ortadoğudaki gerilim sonrasında talep görmeye başlamıştı. Ardından Amerika Merkez bankası Başkanı Powel'ın açıklamaları ve faiz indirim sinyali vermesiyle yönünü yukarı çevirdi. Sadece FED değil birçok Merkez Bankası başkanının yüksek faiz döneminin biteceği yönündeki açıklamaları altın fiyatlarını yukarı taşımada etkili oldu. Faizlerin düşecek olması paranın daha güvenli olarak görülen altın gibi emtialara yöneleceğini de işaret ediyor.

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SON DAKİKA: Altın rekor tazeliyor! Faiz sinyali altın fiyatlarını yükseltiyor: 26 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ORTALAMA 2.750 DOLAR

Tüm bu gelişmelerin ardından ons altın zaman zaman kar satışları gelse de 2.500 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Birçok uluslararası finans kuruluşu ons altının yıl sonu itibariyle 3 bin doları görebileceği yönünde görüş açıklıyor.
Ons altın ile ilgili uluslararası kuruluşların 2024 yılı sonu için öne çıkan tahminleri şöyle:

*JP Morgan: 2500 dolar
*UBS Bank: 2600 dolar
*Goldman Sachs: 2700 dolar
*Bank Of America: 3000 dolar
*Citi Bank: 3000 dolar

SON DAKİKA: Altın rekor tazeliyor! Faiz sinyali altın fiyatlarını yükseltiyor: 26 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Buradan değerlendirince ons altın tahminlerinin ortalaması 2.750 dolar civarında çıkıyor. Eylül'de FED'den beklenen 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası biraz daha hareketleneceği görülüyor. Ancak kar satışlarının gelebilme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bakıldığı zaman altında 2024 yılı başından bu yana bir artış ivmesi gözlemleniyor. Bunu hem ons altında hem de içeride gram altında görmek mümkün. Ortalama 2750 dolar seviyelerinin görülmesi içeride gram altının 3 bin liraya yaklaşmasını sağlayabilir. Yıl sonu dolar kuru ile ilgili anket sonuçları da bu rakamlara ulaşılabileceğini gösteriyor. Öte yandan Türkiye Merkez Bankası'nın da yıl sonuna kadar 5 puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor.

SON DAKİKA: Altın rekor tazeliyor! Faiz sinyali altın fiyatlarını yükseltiyor: 26 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAMDA REKOR SEVİYELER

Ons altındaki hareketlilik içeride gram altına da yansıyor. Dolar kuru çok yükselmese de gram altında yukarı doğru ivme gözlemleniyor. Özellikle Kapalıçarşı'da fiziki altına olan talep gram altın fiyatını 2.800 TL'nin üzerine çıkartmış durumda. Bankalar arası altın fiyatları ile Kapalıçarşı arasında 40-50 TL olan farklar son dönemde 85 liraya kadar yükseldi. Bu da fiziki altına olan talebin yüksekliğini gösteriyor. Ancak ons altında oluşan 3 bin dolar tahmini gram altın için de yıl sonuna doğru 3 bin lira olarak belirtiliyor.

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