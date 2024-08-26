SON DAKİKA: Altın rekor tazeliyor! Faiz sinyali altın fiyatlarını yükseltiyor: 26 Ağustos Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemde ortaya çıkan jeopolitik riskler ve dünya merkez bankalarında faiz indirim sürecinin başlayacak olması altını hem dışarıda hem de içerde yukarı doğru hareketlendiriyor. Güvenli liman olarak görülen altın özellikle ortadoğudaki gerilim sonrasında talep görmeye başlamıştı. Ardından Amerika Merkez bankası Başkanı Powel'ın açıklamaları ve faiz indirim sinyali vermesiyle yönünü yukarı çevirdi. Sadece FED değil birçok Merkez Bankası başkanının yüksek faiz döneminin biteceği yönündeki açıklamaları altın fiyatlarını yukarı taşımada etkili oldu. Faizlerin düşecek olması paranın daha güvenli olarak görülen altın gibi emtialara yöneleceğini de işaret ediyor.