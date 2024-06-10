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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 09:53

SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen veriyle sert düşen altın fiyatları, yeni haftada rotasını pozitif tarafa çevirdi. Ons altın 2300 dolar psikolojik eşiğine dayandı. Buradan destek bulan altın gram fiyatı kısmi yükseliş gösterdi. Altın ibresi yukarı dönmesiyle 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkan detaylar ve 10 Haziran 2024 canlı altın rakamları…

SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları ons altın öncülüğünde yükseliş kaydetti. ABD'de açıklanan veriyle düşen altın gram fiyatı rotasının tekrar yukarı kırarak 2400 TL seviyesine yaklaştı. Peki fiyatlamalarda öne çıkanlar neler? İşte altın piyasasından gelişmeler ve canlı altın rakamları...

SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL?

ALTIN ROTASINI POZİTİF TARAFA ÇEVİRDİ!

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları, ABD'de tarım dışı istihdamın beklentileri aşmasıyla sert düşüşe geçti. Altın yeni haftada ise rotasını yukarı kırdı. Ons altın ve gram altın psikolojik eşiklerine dayandı.

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SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.391,21
SATIŞ(TL) 2.391,63

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SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.893,00
SATIŞ(TL) 3.949,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.502,00
SATIŞ(TL) 15.731,00

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