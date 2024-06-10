Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
09:53
SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL?
Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen veriyle sert düşen altın fiyatları, yeni haftada rotasını pozitif tarafa çevirdi. Ons altın 2300 dolar psikolojik eşiğine dayandı. Buradan destek bulan altın gram fiyatı kısmi yükseliş gösterdi. Altın ibresi yukarı dönmesiyle 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkan detaylar ve 10 Haziran 2024 canlı altın rakamları…