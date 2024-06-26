Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
17:09
SON DAKİKA: Altın satış yedi! O eşiğin altına düştü: 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Son dakika haberi: ABD'den gelen haber akışıyla yön bulan altın fiyatları satış yedi. Ons altın 2300 dolar altına kadar geri çekildi. Buradan esen ters rüzgarla gram altın fiyatı düşüşe geçti. Altın piyasası negatif bölgede fiyatlanmasıyla yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt arıyor.