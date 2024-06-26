SON DAKİKA: Altın satış yedi! O eşiğin altına düştü: 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN SATIŞ YEDİ!



Bu hafta piyasalarda gözler ABD büyüme verisine çevrildi. Veri öncesi altın fiyatları satış yedi. Ons altın 2300 dolar altına kadar geriledi. Gram altın fiyatı ise iç piyasada 2425 TL'den işlem görüyor.

ABD'den açıklanacak büyüme verisinin yanında kişisel tüketim verileri de yakın takibe alındı. Gelecek veriler Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları verecek. Dolayısıyla veriler altın piyasasının yönünü de tayin edecek.