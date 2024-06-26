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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın satış yedi! O eşiğin altına düştü: 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:09

SON DAKİKA: Altın satış yedi! O eşiğin altına düştü: 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?

Son dakika haberi: ABD'den gelen haber akışıyla yön bulan altın fiyatları satış yedi. Ons altın 2300 dolar altına kadar geri çekildi. Buradan esen ters rüzgarla gram altın fiyatı düşüşe geçti. Altın piyasası negatif bölgede fiyatlanmasıyla yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA: Altın satış yedi! O eşiğin altına düştü: 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları ons altın öncülüğünde yönünü aşağı kırdı. Ons altın 2300 dolar kritik desteği altına düştü. Gram altın fiyatı ise ons altın tarafından destek bulamayınca geriledi.

SON DAKİKA: Altın satış yedi! O eşiğin altına düştü: 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN SATIŞ YEDİ!

Bu hafta piyasalarda gözler ABD büyüme verisine çevrildi. Veri öncesi altın fiyatları satış yedi. Ons altın 2300 dolar altına kadar geriledi. Gram altın fiyatı ise iç piyasada 2425 TL'den işlem görüyor.

ABD'den açıklanacak büyüme verisinin yanında kişisel tüketim verileri de yakın takibe alındı. Gelecek veriler Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları verecek. Dolayısıyla veriler altın piyasasının yönünü de tayin edecek.

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SON DAKİKA: Altın satış yedi! O eşiğin altına düştü: 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.456,73
SATIŞ(TL) 2.457,04

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SON DAKİKA: Altın satış yedi! O eşiğin altına düştü: 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.022,00
SATIŞ(TL) 4.086,00

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SON DAKİKA: Altın satış yedi! O eşiğin altına düştü: 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.087,00
SATIŞ(TL) 16.281,00

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