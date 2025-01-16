Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
13:00
SON DAKİKA: Altın ve petrol yeniden fiyatlanıyor: Piyasalar enflasyon rüzgarına kapıldı
Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesiyle son kazanımlarını koruyarak yükseldi. Enflasyon rakamlarındaki olumlu görünüm FED faiz kararlarına ilişkin beklentilerin de değişmesinde rol oynadı. Orta Doğu'da yaşanan baş döndürücü gelişmeler altın ve petrol piyasalarını doğrudan etkiledi. İşte son günlerde piyasalarda yaşanan gelişmeler...