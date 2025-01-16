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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın ve petrol yeniden fiyatlanıyor: Piyasalar enflasyon rüzgarına kapıldı
Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 13:00

SON DAKİKA: Altın ve petrol yeniden fiyatlanıyor: Piyasalar enflasyon rüzgarına kapıldı

Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesiyle son kazanımlarını koruyarak yükseldi. Enflasyon rakamlarındaki olumlu görünüm FED faiz kararlarına ilişkin beklentilerin de değişmesinde rol oynadı. Orta Doğu'da yaşanan baş döndürücü gelişmeler altın ve petrol piyasalarını doğrudan etkiledi. İşte son günlerde piyasalarda yaşanan gelişmeler...

SON DAKİKA: Altın ve petrol yeniden fiyatlanıyor: Piyasalar enflasyon rüzgarına kapıldı

Merkez bankalarından bireysel yatırımcılara kadar dünya üzerinde milyarlarca kişi altın fiyatlarının seyrini yakından takip ediyor. Piyasaların gündeminde Donald Trump politikalarının 2025 yılında yaratacağı etki var. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi ise FED faiz kararları için yeni bir ipuçu oldu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ise gözleri petrol fiyatlarına çevirdi.

SON DAKİKA: Altın ve petrol yeniden fiyatlanıyor: Piyasalar enflasyon rüzgarına kapıldı

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERE PARALEL

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 oldu. ABD Merkez Bankası'nın kararlarına etki eden çekirdek enflasyonda yavaşlama görülürken aynı dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,2 yükseldi.

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SON DAKİKA: Altın ve petrol yeniden fiyatlanıyor: Piyasalar enflasyon rüzgarına kapıldı

GAZZE'DE ATEŞKES

Öte yandan dün İsrail'in Gazze işgaline son vereceği ve ateşkesin sağlandığı bilgisi öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklanada İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağladığını duyurdu.

SON DAKİKA: Altın ve petrol yeniden fiyatlanıyor: Piyasalar enflasyon rüzgarına kapıldı

ALTIN FİYATLARINDA ENFLASYON ETKİSİ

Altın, ABD'deki temel enflasyondaki düşüş eğilimi ile beraber Fed politikalarının gevşeyeceğine dair umutlar yeniden canlandı. Ons altın perşembe günü 2.690 doların üzerindeki son kazanımlarını korudu. Bu son bir ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedilirken çekirdek enflasyındaki gözle görülür yavaşlama dikkat çekti.

SON DAKİKA: Altın ve petrol yeniden fiyatlanıyor: Piyasalar enflasyon rüzgarına kapıldı

Bununla beraber manşet enflasyon rakamları beklentiler dahilinde geldi. FED para politikalarına yönelik beklentiler altın fiyatlarında destekleyici oldu. Piyasalar FED'in yıl sonuna kadar 40 baz puanlık indirim yapmasını bekliyor.

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