SON DAKİKA: Altın ve petrol yeniden fiyatlanıyor: Piyasalar enflasyon rüzgarına kapıldı

Merkez bankalarından bireysel yatırımcılara kadar dünya üzerinde milyarlarca kişi altın fiyatlarının seyrini yakından takip ediyor. Piyasaların gündeminde Donald Trump politikalarının 2025 yılında yaratacağı etki var. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi ise FED faiz kararları için yeni bir ipuçu oldu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ise gözleri petrol fiyatlarına çevirdi.