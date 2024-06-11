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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın yeniden geri çekildi! 11 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 09:42

SON DAKİKA: Altın yeniden geri çekildi! 11 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta sert düşen altın fiyatları yeni günde yeniden geri çekildi. Altın gram fiyatı, ons altın düşüşünden etkilenerek 2400 TL altına sarktı. Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı ise altın yönünü tayin edeceğinden dolayı piyasalar tarafından yakın takibe alındı. Öte yandan 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. İşte 11 Haziran 2024 canlı altın rakamları ve fiyatlamalarda öne çıkanlar...

SON DAKİKA: Altın yeniden geri çekildi! 11 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni günde ibresini negatif tarafa çevirdi. Altın gram fiyatı ons altına paralel düşüş kaydederek 2400 TL altında işlem görüyor. Yarın açıklanacak Fed faiz kararı ise piyasalar tarafından yakın takibe alındı. İşte piyasadan gelişmeler ve canlı rakamlar...

SON DAKİKA: Altın yeniden geri çekildi! 11 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN YENİDEN GERİ ÇEKİLDİ!

Ons altın ve gram altın yeni günde psikolojik destekleri altında işlem görüyor. Piyasalarda gözler ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Yarın açıklanacak kritik karar altın piyasasında yönü tayin edecek.

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SON DAKİKA: Altın yeniden geri çekildi! 11 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.398,56
SATIŞ(TL) 2.398,89

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SON DAKİKA: Altın yeniden geri çekildi! 11 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.894,00
SATIŞ(TL) 3.963,00

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SON DAKİKA: Altın yeniden geri çekildi! 11 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.512,00
SATIŞ(TL) 15.789,00

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