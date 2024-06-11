Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
09:42
SON DAKİKA: Altın yeniden geri çekildi! 11 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta sert düşen altın fiyatları yeni günde yeniden geri çekildi. Altın gram fiyatı, ons altın düşüşünden etkilenerek 2400 TL altına sarktı. Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı ise altın yönünü tayin edeceğinden dolayı piyasalar tarafından yakın takibe alındı. Öte yandan 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. İşte 11 Haziran 2024 canlı altın rakamları ve fiyatlamalarda öne çıkanlar...