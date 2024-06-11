SON DAKİKA: Altın yeniden geri çekildi! 11 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni günde ibresini negatif tarafa çevirdi. Altın gram fiyatı ons altına paralel düşüş kaydederek 2400 TL altında işlem görüyor. Yarın açıklanacak Fed faiz kararı ise piyasalar tarafından yakın takibe alındı. İşte piyasadan gelişmeler ve canlı rakamlar...