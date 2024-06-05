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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın yönünü pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Haziran 2024 kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:33

SON DAKİKA: Altın yönünü pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Haziran 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları düşüş trendini geride bırakarak yönünü pozitif tarafa çevirdi. Ons altın kısmi yükseldi. Dün 2400 TL seviyesine yaklaşan altın gram fiyatı ise yükselişini güçlendirerek 2450 TL'yi gördü. Piyasalardaki yukarı yönlü hareketler sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Peki fiyatlamalarda öne çıkanlar ne? 5 Haziran 2024 canlı altın rakamları ve altın piyasasından gelişmeler…

SON DAKİKA: Altın yönünü pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Haziran 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın ibresini yeni günde yukarı kırdı. Ons altın 2340 dolara dayanırken, altın gram fiyatı 2450 TL seviyesini gördü. Altın alacaklar, altın borcu olanlar ise piyasadaki yükseliş sonrası canlı altın rakamlarını mercek altına aldı.

SON DAKİKA: Altın yönünü pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Haziran 2024 kaç TL?

KRİTİK VERİ CUMA GÜNÜ!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl eylül yerine kasım ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler son haftalarda altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

Yatırımcılar altın fiyatları yönü için etkili olacak ABD tarım dışı istihdam verisini yakın takibe aldı. Veri bu hafta cuma günü açıklanacak.

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SON DAKİKA: Altın yönünü pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Haziran 2024 kaç TL?

ALTIN YÖNÜNÜ POZİTİF TARAFA KIRDI!

Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Ons altın yeni günde 2340 dolara dayanırken, altın gram fiyatı 2450 TL'yi aştı.

SON DAKİKA: Altın yönünü pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Haziran 2024 kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.452,78
SATIŞ(TL) 2.453,11

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
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SON DAKİKA: Altın yönünü pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Haziran 2024 kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.973,00
SATIŞ(TL) 4.061,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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