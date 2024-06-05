Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:33
SON DAKİKA: Altın yönünü pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Haziran 2024 kaç TL?
Son dakika haberi: Altın fiyatları düşüş trendini geride bırakarak yönünü pozitif tarafa çevirdi. Ons altın kısmi yükseldi. Dün 2400 TL seviyesine yaklaşan altın gram fiyatı ise yükselişini güçlendirerek 2450 TL'yi gördü. Piyasalardaki yukarı yönlü hareketler sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Peki fiyatlamalarda öne çıkanlar ne? 5 Haziran 2024 canlı altın rakamları ve altın piyasasından gelişmeler…