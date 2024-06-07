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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın yükselişini hızlandırdı! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Haziran 2024 kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:38

SON DAKİKA: Altın yükselişini hızlandırdı! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Haziran 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselişini hızlandırırken piyasalarda gözler bugün açıklanacak kritik ABD verisine çevrildi. Veri öncesi ons altın 2380 dolar üzerinde seyrederken, altın gram fiyatı 2470 TL'yi gördü. Altın fiyatları tarafındaki yukarı yönlü hareketler sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. Peki fiyatlamalarda öne çıkanlar neler? İşte tüm detaylar ve canlı altın rakamları…

SON DAKİKA: Altın yükselişini hızlandırdı! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Haziran 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 2380 dolar üzerinde seyrediyor. Buradan destek bulan altın gram fiyatı arttı. Öte yandan piyasalarda gözler altın fiyatları yönünü etkileyecek unsurlardan biri olan kritik ABD verisine odaklandı. İşte piyasadan öne çıkanlar ve canlı rakamlar…

SON DAKİKA: Altın yükselişini hızlandırdı! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Haziran 2024 kaç TL?

GÖZLER ABD'YE ÇEVRİLDİ

Bugün kritik ABD tarım dışı istihdam verileri açıklanıyor. Yatırımcılar ise altın yönünü etkileyecek olan veriyi yakın takibe aldı.

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SON DAKİKA: Altın yükselişini hızlandırdı! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Haziran 2024 kaç TL?

ALTIN YÜKSELİŞİNİ HIZLANDIRDI!

Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Ons altın psikolojik eşiği üstüne çıkarak hızla yükseldi. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı 2470 TL'yi gördü.

SON DAKİKA: Altın yükselişini hızlandırdı! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Haziran 2024 kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.473,60
SATIŞ(TL) 2.473,95

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
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SON DAKİKA: Altın yükselişini hızlandırdı! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Haziran 2024 kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.003,00
SATIŞ(TL) 4.071,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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