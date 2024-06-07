Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
09:38
SON DAKİKA: Altın yükselişini hızlandırdı! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Haziran 2024 kaç TL?
Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselişini hızlandırırken piyasalarda gözler bugün açıklanacak kritik ABD verisine çevrildi. Veri öncesi ons altın 2380 dolar üzerinde seyrederken, altın gram fiyatı 2470 TL'yi gördü. Altın fiyatları tarafındaki yukarı yönlü hareketler sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. Peki fiyatlamalarda öne çıkanlar neler? İşte tüm detaylar ve canlı altın rakamları…