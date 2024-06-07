SON DAKİKA: Altın yükselişini hızlandırdı! Gözler ABD’de: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 7 Haziran 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 2380 dolar üzerinde seyrediyor. Buradan destek bulan altın gram fiyatı arttı. Öte yandan piyasalarda gözler altın fiyatları yönünü etkileyecek unsurlardan biri olan kritik ABD verisine odaklandı. İşte piyasadan öne çıkanlar ve canlı rakamlar…