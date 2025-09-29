SON DAKİKA! Altında çifte rekor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:30

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe çifte rekorla başladı. ABD enflasyon verisinin beklentilerle uyumlu gelmesi faiz politikalarında gevşeme sinyalleri ons altın ve gram altını rekor seviyelerin üzerine taşıdı. Bu hafta için piyasaları etkileyecek en önemli gelişme ise 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni gümrük vergileri olacak. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte son fiyatlar…

Altın fiyatları küresel riskler ve FED faiz kararları ile rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın küresel piyasalarda tarihi zirveleri test ederken buradan destek alan gram altın da değerine değer ekledi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Haftanın işlem gününde zayıflayan dolar ve ABD'de daha fazla faiz indirimi beklentisiyle ons altın ilk kez 3 bin 800 doların üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini test etti. Cuma günü açıklanan ABD PCE enflasyon verileri beklentilerle uyumlu geldi. PCE oranı FED'in yılın geri kalanında faiz indirimlerine devam edebileceği umutlarını artırdı. Piyasalarda FED'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi ile toplamda 50 baz puanlık gevşemeye gidebileceğini fiyatlıyor.

PİYASALAR 2 FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Piyasalar şu anda ekim ayında bir faiz indirimi olasılığının %90, aralık ayında ise ek bir hamle olasılığının yaklaşık %65 olduğunu görüyor. İş ilanları, özel istihdam bordroları, ISM imalat PMI ve tarım dışı istihdam raporu dahil olmak üzere bir dizi ABD ekonomik veri seti piyasalar tarafında bekleniyor. Öte yandan ABD hükümetinin kapanmasına ilişkin risklerde altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Donald Trump'ın geçen hafta ithal ilaç, kamyon ve mobilyayı hedef alan ve 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni gümrük vergilerinin piyasaları nasıl etkileyeceği yakından takip edilecek.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gelişmelere paralel olarak ons altından destek alan gram altın yeniden rekor kırdı. Gram haftanın ilk işlem gününde 5 bin 95 TL'yi test ettikten sonra 5 bin 85 TL seviyesinden fiyatlandı. Son bir ayda ons altın yüzde 10,39 gram altın 11,53 artış kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.103,38
SATIŞ: 5.104,01

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.532,00
SATIŞ: 8.594,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 33.137,15
SATIŞ: 33.788,34

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 34.022,00
SATIŞ: 34.265,00