SON DAKİKA! Altında çifte rekor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

PİYASALAR 2 FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Piyasalar şu anda ekim ayında bir faiz indirimi olasılığının %90, aralık ayında ise ek bir hamle olasılığının yaklaşık %65 olduğunu görüyor. İş ilanları, özel istihdam bordroları, ISM imalat PMI ve tarım dışı istihdam raporu dahil olmak üzere bir dizi ABD ekonomik veri seti piyasalar tarafında bekleniyor. Öte yandan ABD hükümetinin kapanmasına ilişkin risklerde altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Donald Trump'ın geçen hafta ithal ilaç, kamyon ve mobilyayı hedef alan ve 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni gümrük vergilerinin piyasaları nasıl etkileyeceği yakından takip edilecek.