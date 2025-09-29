Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:30
SON DAKİKA! Altında çifte rekor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe çifte rekorla başladı. ABD enflasyon verisinin beklentilerle uyumlu gelmesi faiz politikalarında gevşeme sinyalleri ons altın ve gram altını rekor seviyelerin üzerine taşıdı. Bu hafta için piyasaları etkileyecek en önemli gelişme ise 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni gümrük vergileri olacak. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte son fiyatlar…