Giriş Tarihi: 07.02.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
19:47
SON DAKİKA! Altında yeni rekor kırıldı! Gram altında 4500 lira için o tarih işaret edildi!
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yatırımcının gözünde 'güvenli liman' olarak değerlendirilen altın fiyatları ABD'den gelen veriler sonrası uçuşa geçti. Artan altın fiyatları yatırımcısını memnun etti. Güne 3296 lira seviyelerinden başlayan altın fiyatları yeni rekora imza attı. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir rekor tahmini yapıldı. Gram altında 4500 lira seviyesi için o tarih işaret edildi. Peki altın fiyatları daha yükselecek mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...