SON DAKİKA! Altında yeni rekor kırıldı! Gram altında 4500 lira için o tarih işaret edildi!

ABD'de ocak ayında tarım dışı istihdam 143 bin kişi artarken, bu rakam analistlerin beklentilerinin gerisinde kaldı. Tarım dışı istihdamın 169 bin artması bekleniyordu. Bir önceki ayda, tarım dışı istihdam artışı 256 bin olarak açıklanmış ve sonrasında bu rakam 307 bine revize edilmişti. Ocak ayında işsizlik oranı %4 seviyesine gerileyerek, aralık ayındaki %4,1'lik oranın altında kaldı. Bu düşüş, iş gücü piyasasında yaşanan iyileşmenin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Tarım dışı istihdamdaki artışın beklenenin altında kalması, ABD ekonomisinin büyüme hızına dair bazı endişeleri artırdı.