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Haberler Galeri SON DAKİKA! Altında yeni rekor kırıldı! Gram altında 4500 lira için o tarih işaret edildi!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 19:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:47

SON DAKİKA! Altında yeni rekor kırıldı! Gram altında 4500 lira için o tarih işaret edildi!

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yatırımcının gözünde 'güvenli liman' olarak değerlendirilen altın fiyatları ABD'den gelen veriler sonrası uçuşa geçti. Artan altın fiyatları yatırımcısını memnun etti. Güne 3296 lira seviyelerinden başlayan altın fiyatları yeni rekora imza attı. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir rekor tahmini yapıldı. Gram altında 4500 lira seviyesi için o tarih işaret edildi. Peki altın fiyatları daha yükselecek mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA! Altında yeni rekor kırıldı! Gram altında 4500 lira için o tarih işaret edildi!

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ABD tarafından gelen veriler sonrası altın fiyatları rekor seviyeyi aştı.

SON DAKİKA! Altında yeni rekor kırıldı! Gram altında 4500 lira için o tarih işaret edildi!

ABD'de ocak ayında tarım dışı istihdam 143 bin kişi artarken, bu rakam analistlerin beklentilerinin gerisinde kaldı. Tarım dışı istihdamın 169 bin artması bekleniyordu. Bir önceki ayda, tarım dışı istihdam artışı 256 bin olarak açıklanmış ve sonrasında bu rakam 307 bine revize edilmişti. Ocak ayında işsizlik oranı %4 seviyesine gerileyerek, aralık ayındaki %4,1'lik oranın altında kaldı. Bu düşüş, iş gücü piyasasında yaşanan iyileşmenin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Tarım dışı istihdamdaki artışın beklenenin altında kalması, ABD ekonomisinin büyüme hızına dair bazı endişeleri artırdı.

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SON DAKİKA! Altında yeni rekor kırıldı! Gram altında 4500 lira için o tarih işaret edildi!

Gram altın ABD'den gelen veriler sonrası 3 bin 338 lira seviyesine kadar çıktı. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili yeni rekor tahmini yapıldı.

SON DAKİKA! Altında yeni rekor kırıldı! Gram altında 4500 lira için o tarih işaret edildi!
Ons Altın ne kadar?
Alış:$2.870,82 Satış:$2.871,24
SON DAKİKA! Altında yeni rekor kırıldı! Gram altında 4500 lira için o tarih işaret edildi!

Gram Altın ne kadar?

Alış:3.327,17 Satış:3.327,64

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