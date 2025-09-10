Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Altında yeni rekorlar yolda! İslam Memiş 6000-6500 lira diyerek uyardı: Bu haftayı pas geçmesi lazım...
Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 09:44

SON DAKİKA: Altında yeni rekorlar yolda! İslam Memiş 6000-6500 lira diyerek uyardı: Bu haftayı pas geçmesi lazım...

Son dakika haberi...Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altın fiyatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördüğünü vurgulayarak altın fiyatları cehpesinde yeni rekorların yolda olduğunu açıkladı. Gram altın için 6000-6500 lira seviyelerini işaret eden Memiş, altın almamış, uyarıları dikkate almamış yatırımcıyı da uyararak "Bu haftayı pas geçmesi lazım." dedi. Peki ons altın cephesinde neler oluyor? Gram altın yatırımcısını neler bekliyor? Gümüş alınmalı mı? İşte detaylar...

Son dakika haberleri...Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Memiş, son dönemde altın fiyatları cephesinde yaşanan rekorların devam edeceğini vurgulayarak ons altın fiyatları için son 45 yılın zirvesinin gerçekleştiğini aktardı. Altın yatırımcılarını uyaran Memiş gümüş detayına dikkat çekti. İşte Memiş'in o açıklamaları...

GRAM ALTIN CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Altın fiyatlarında eylül ayı itibariyle tatil bitti. Ons ve gram altın fiyatlarında yeni tarihi zirveler gördük. Ons altın 45 yılın zirvesini gördü. Gram altın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Gram altın Ocak ayından bugüne kadar 1875 lira, ons altın 1036 dolarlık bir yükseliş gerçekleştirdi.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ TEKRAR KAZANDI

Bu yükselişleri 2025 yılı itibariyle jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, küresel ekonomiye dair birçok belirsizlikler bu durumu destekledi ve tetikledi. Dolasıyla altın güvenli liman özelliğini tekrar kazanmış oldu.

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da altın güvenli liman olacaktır. 2026 yılında 6000 - 6500 lira aralığında bir gram altın, 4000-4250 dolar aralığında bir ons altın yine beklemeye devam edeceğiz.

GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ

Benim 2025 yılında şampiyonum gümüştü. Nitekim öyle oldu. Altın değil gümüş kazandırdı. Gümüş altını tahtından etti. Gümüşün ons fiyatı 28.90 dolar seviyesinden yıla başlamıştı. 41 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Gram tarafında 32,81 seviyesinde yıla başlamıştı 55 seviyesine kadar ulaştı. Burada ons ve gram tarafında birincilik yine gümüşte. Bu yıl bizim şampiyonumuz zaten gümüştü. Gümüş yine yüz güldürdü. Uzun vadeli yatırımcılar gümüşten kazandı.

ALTIN GÜMÜŞ SAVAŞINI İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Uzun vadede yine altın gümüş savaşını izlemeye devam edeceğiz. Gümüş yine zaman zaman altını geçecek. Zaman zaman altını tahtan etmeye devam edecek. 2023 yılında da böyleydi. 2020 yılında da böyleydi. 2 yılda bir altını geçiyor yani gümüş. Gümüş yatırımcısında eğer gümüş farkındalığı olmamışsa bu zamana kadar bence gümüş farkındalığı kesinlikle gerçekleştirmesi gerekiyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ REKORLAR YOLDA

Uzun vadeli yatırımcıların yine altın biriktirmeye devam etmesi gerekiyor. Elinde altın bulunduran yatırımcısının nakite ihtiyacı yoksa beklemesi gerekiyor. Yeni rekorlar yolda. Altın almamış, altın almayı ihmal etmiş, uyarıları dikkate almamış yatırımcı da bu haftayı pas geçmesi lazım. Önümüzdeki yaklaşık 100-150 dolar civarı bir kar satışı yaşanır. Onu bir fırsat olarak değerlendirebilir. Uzun vadede altın her zaman olduğu gibi kazandırmaya devam edecek.