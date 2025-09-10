SON DAKİKA: Altında yeni rekorlar yolda! İslam Memiş 6000-6500 lira diyerek uyardı: Bu haftayı pas geçmesi lazım...

GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ

Benim 2025 yılında şampiyonum gümüştü. Nitekim öyle oldu. Altın değil gümüş kazandırdı. Gümüş altını tahtından etti. Gümüşün ons fiyatı 28.90 dolar seviyesinden yıla başlamıştı. 41 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Gram tarafında 32,81 seviyesinde yıla başlamıştı 55 seviyesine kadar ulaştı. Burada ons ve gram tarafında birincilik yine gümüşte. Bu yıl bizim şampiyonumuz zaten gümüştü. Gümüş yine yüz güldürdü. Uzun vadeli yatırımcılar gümüşten kazandı.