Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 09:44
SON DAKİKA: Altında yeni rekorlar yolda! İslam Memiş 6000-6500 lira diyerek uyardı: Bu haftayı pas geçmesi lazım...
Son dakika haberi...Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altın fiyatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördüğünü vurgulayarak altın fiyatları cehpesinde yeni rekorların yolda olduğunu açıkladı. Gram altın için 6000-6500 lira seviyelerini işaret eden Memiş, altın almamış, uyarıları dikkate almamış yatırımcıyı da uyararak "Bu haftayı pas geçmesi lazım." dedi. Peki ons altın cephesinde neler oluyor? Gram altın yatırımcısını neler bekliyor? Gümüş alınmalı mı? İşte detaylar...