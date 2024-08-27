Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
13:18
SON DAKİKA: Araç satışında yeni dönem! Bakan Yardımcısı Gürcan açıkladı: Artık belediyeler kontrol edecek
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, Motorlu Taşıtlar Yönetmeliği Hakkında açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı olarak yetki belgesi verme şartları arasında bulunan ruhsat zorunluluğunu kaldırdıklarını belirten Gürcan, "Çalışma yerlerinin ruhsatlandırılması, ruhsatlarının verilmesinde ve denetlenmesinde yetki zaten belediyelerdedir. Ancak bundan böyle ruhsat kontrolü Bakanlığımızca değil, yetkili idareler Belediyeler tarafından Ruhsat Yönetmeliği kapsamında yapılacaktır." dedi.