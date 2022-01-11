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Haberler Galeri SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 sonrası çalışanlara maaş rehberi! AGİ kalktı mı? Yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek?
Giriş Tarihi: 11.01.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 08:20

SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 sonrası çalışanlara maaş rehberi! AGİ kalktı mı? Yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022 ve 2021 yılı enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından bütün maaşlar arttı. Kamuda işçi ve memurların gelirleri yükselirken özel sektörde de asgari ücret artışıyla birlikte çalışanların ücretlerine zam geldi. Öte yandan Türkiye'de birçok ilkin yaşandığı bu yeni maaş döneminde çalışanların merak ettiği sorular yanıt buldu; 'Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı, Vergi iadesi olacak mı, yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek, brüt-net maaş ayrımı nasıl yapılacak.'

FARUK ERDEM
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 sonrası çalışanlara maaş rehberi! AGİ kalktı mı? Yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek?

Asgari ücret 2022 ve memur zammı netleşti. Bununla beraber Ocak ayı ile birlikte çalışanların maaşları arttı. Yeni memur zammı ile kamuda işçilerin ve memurların gelirleri yükselirken özel sektörde de asgari ücret artışıyla birlikte çalışanların ücretlerine zam geldi. Bu yıl yapılan düzenleme ile tüm çalışanların maaşlarında asgari ücret kadar kısım vergiden muaf tutuldu. Peki bu ne getirecek? Vergisiz ücret nasıl uygulanacak. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem yeni dönemle ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı...

SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 sonrası çalışanlara maaş rehberi! AGİ kalktı mı? Yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek?

Ocak ayı ile birlikte emekliden memura, yaşlıdan engelliye, işçiden stajyere kadar herkesin maaşı değişti. Gerek enflasyon oranları gerekse Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zamlar ve taban maaş artışları yeni ücretleri belirledi.

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SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 sonrası çalışanlara maaş rehberi! AGİ kalktı mı? Yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2.500 TL OLDU

Bu arada Aralık ayında yine Başkan Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretteki rekor artış da bu ay itibariyle maaşlara yansımaya başladı. Bu açıklamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 25,47 olurken taban maaş 2.500 TL'ye çıkartıldı.

SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 sonrası çalışanlara maaş rehberi! AGİ kalktı mı? Yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek?

ASGARİ ÜCRET 2022'DE NET 4.253,40 TL BRÜT 5.004 TL OLDU

Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammı 5'ten 7,5'a yükseltilirken enflasyon farkıyla zam oranı yüzde 30.95 oldu. Bu konuda hazırlanan yasa tasarısı da TBMM'de komisyondan geçti. Yasalaşmasıyla oranlar bu ayki maaşlarda uygulanacak. Asgari ücret ise bu aydan itibaren net 4.253 lira 40 kuruş, brüt 5.004 lira olarak uygulanmaya başladı.

SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 sonrası çalışanlara maaş rehberi! AGİ kalktı mı? Yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek?

Bu yıl asgari ücrette verginin kaldırılmasıyla yeni bir dönem de başladı. Sadece asgari ücret değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna sayıldı. Bu da AGİ dediğimiz vergi iadesinde değişikliğe yol açtı. Çalışanların AGİ ödemeleri ortadan kalkmış oldu.

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