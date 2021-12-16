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Haberler Galeri Son dakika | Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye'de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu
Giriş Tarihi: 16.12.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 07:41

Son dakika | Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye'de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu

Asgari ücret 2022 zammı için son dakika haberleri: Milyonlarca çalışan vatandaş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı belirliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrette 2022 yılı maaş zamları belirlenirken vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüksek asgari ücret zammı sözü verirken 2022 yılı ücretlerine yönelik zam artışı beklentisi yüzde 40'ı geçti. Buna göre vergi, prim desteğiyle net asgari ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye’de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu

Son dakika haberler: Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde 4. ve son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.

Gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.

Son dakika | Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye’de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

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Son dakika | Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye’de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu

SON DAKİKA | DETAYLAR NETLEŞTİ: BİR BÖLÜMÜNÜ HAZİNE ÜSTLENECEK

Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı.

Son dakika | Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye’de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu

Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

Son dakika | Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye’de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu

BAŞKAN ERDOĞAN'LA PAYLAŞILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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