Giriş Tarihi: 06.10.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 13:57

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen 'FARK' formülü!

Son dakika haberi...Asgari ücret zammı 2022 yılında kümülatif olarak yüzde 94,6 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşirken, gözler yıl başında ücretlilerin gelirinde yapılacak iyileştirmede olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere enflasyonun vatandaşın alım gücü üzerinde yarattığı tahribatın giderilmesi için talimatı verirken, Ocak ayında da enflasyonun üzerinde ciddi artışların olması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen 'FARK' hesabı...