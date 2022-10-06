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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen 'FARK' formülü!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 13:57

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen 'FARK' formülü!

Son dakika haberi...Asgari ücret zammı 2022 yılında kümülatif olarak yüzde 94,6 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşirken, gözler yıl başında ücretlilerin gelirinde yapılacak iyileştirmede olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere enflasyonun vatandaşın alım gücü üzerinde yarattığı tahribatın giderilmesi için talimatı verirken, Ocak ayında da enflasyonun üzerinde ciddi artışların olması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen 'FARK' hesabı...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen ’FARK’ formülü!

Son dakika haberleri...Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanarak 'Enflasyon' verisini kıstas alarak milyonlarca kişinin gelirini etkileyen asgari ücret için karar veriyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen ’FARK’ formülü!

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN TALİMATI VERDİ

Dünyada yüksek faiz artırımlarının yan etkisi olan 'Resesyon' çanları çalarken, Türkiye ekonomisi uyguladığı 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile beraber güçlü büyümesini sürdürüyor.

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SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen ’FARK’ formülü!

Küresel enflasyonun etkileri ülkemizde de görülürken hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda bir yandan EYT ve sözleşmeli memura kadro yönünde çalışmalar yaparken, bir yandan da ücretliler, emekliler ve memurlar başta olmak üzere alım gücünü artıracak Ocak zammı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen ’FARK’ formülü!

"GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"

Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen ’FARK’ formülü!

HÜKÜMET ADIM ADIM SORUNLARI ÇÖZÜYOR

3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenlemeler hükümetin öncelikli gündemi halini aldı.

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