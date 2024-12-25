SON DAKİKA: Asgari ücret %30 zamlandı! Asgari ücret zammı ile neler değişecek? Refah payı dokunuşu gelecek mi?

Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
09:26
Son dakika haberi: Asgari ücret 17.002 TL'den 22.104 TL'ye yükseldi. Böylece 2025 yılı asgari ücret zammı yüzde 30 oldu. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücret 2025 rakamına ilişkin açıklamasında dezenflasyon sürecinin önemine dikkat çekerek, "Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullandı. Refah payı dokunuşu gelecek mi merak ediliyor. Peki yeni asgari ücret ile birlikte neler değişecek? İşte detaylar…