SON DAKİKA: Asgari ücret %30 zamlandı! Asgari ücret zammı ile neler değişecek? Refah payı dokunuşu gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30 ZAMLANARAK 22.104 OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün saatler 20:40'ı gösterdiğinde yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Geçtiğimiz yıllardan daha farklı bir yöntem uygulanarak 2025 yılı asgari ücret rakamı yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak belirlendi. 2022 ve 2023 yılı dışında her sene yılda 1 kez zamlanan asgari ücret, gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirlenirdi. Ancak bu yıl 2024 yılı enflasyonu ile 2025 yılı için hedeflenen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam oranı belirlendi. Buna göre brütü 26.005 TL olan asgari ücretin, işverene maliyeti 30.556 TL olacak.

BRÜT ASGARİ ÜCRET 26.005 TL

SGK PRİMİ (%14) 3.640,7 TL

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (%1) 260,05 TL

KESİNTİLER TOPLAMI 3.900,75 TL

NET ASGARİ ÜCRET 22.104 TL