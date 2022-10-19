Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için kararı verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları zammı ile enflasyonun vatandaşın alım gücü üzerinde yarattığı tahribatın giderilmesi için talimatı verirken, Ocak ayında gelirlerde enflasyon rakamlarının üzerinde ciddi artışların olması bekleniyor. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen 30+50 formülü dahil asgari ücret hesabı...