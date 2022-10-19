Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret için 30+50 formülü! İşte milyonların merak ettiği hesaplar: 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 14:43

SON DAKİKA: Asgari ücret için 30+50 formülü! İşte milyonların merak ettiği hesaplar: 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için kararı verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları zammı ile enflasyonun vatandaşın alım gücü üzerinde yarattığı tahribatın giderilmesi için talimatı verirken, Ocak ayında gelirlerde enflasyon rakamlarının üzerinde ciddi artışların olması bekleniyor. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte merak edilen 30+50 formülü dahil asgari ücret hesabı...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Asgari ücret için 30+50 formülü! İşte milyonların merak ettiği hesaplar: 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret Aralık ayında yeniden belirlenecek. Asgari ücret 2022 yılında önce yarım asrın en büyük artışı ile 4.253 TL ardından yaklaşık yüzde 30'luk Temmuz zammı ile net 5.500 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan, vatandaşın refahını artırıcı adımlar için iki Bakanlığa 2023 yılında geçerli olacak kapsamlı düzenlemeler yapılması yönünde talimatını verdi.

SON DAKİKA: Asgari ücret için 30+50 formülü! İşte milyonların merak ettiği hesaplar: 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Covid-19 krizinin başlıca yan etkisi olan enflasyonun 2022 yılında enerji, gıda ve tedarik sorunlarıyla körüklenmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz etki yarattı. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Asgari ücret için 30+50 formülü! İşte milyonların merak ettiği hesaplar: 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

'ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN FARKLI BİR HAZIRLIK VAR'

Başkan Erdoğan, asgari ücret çalışmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yapıldığını ifade ederek, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: Asgari ücret için 30+50 formülü! İşte milyonların merak ettiği hesaplar: 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

'REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ'

Erdoğan, "Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Yüksek enflasyon nedeniyle sabait gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kayıbı telafi etmekte kararlıyız" dedi.

SON DAKİKA: Asgari ücret için 30+50 formülü! İşte milyonların merak ettiği hesaplar: 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

YARIM ASRIN EN BÜYÜK ARTIŞI YAPILDI

Asgari ücret Ocak 2022 döneminde yüzde 50,5 oranında artışla brüt 5.004 TL'ye net ise 4.253,40 TL'ye yükseldi. Bu dönem asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işveren de sevindi.

SON DAKİKA