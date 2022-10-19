'ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN FARKLI BİR HAZIRLIK VAR'

Başkan Erdoğan, asgari ücret çalışmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yapıldığını ifade ederek, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu ifade etti.