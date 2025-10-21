Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 09:25
SON DAKİKA! Asgari ücret için kritik gün: 2026 Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...
Asgari ücret zammı maratonu aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla başlayacak. Asgari ücret toplantıları için belirlenecek yol haritası ise bugün işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin Üçlü Danışma Kurulu'nda bir araya gelmesiyle belirlenecek. 2026 yılında uygulanacak ücret için zam oranlarında ön plana çıkacak rakam belli oldu. Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Milyonların merak ettiği rakamda yeni zam oranı için en güçlü tahmin belli oldu.