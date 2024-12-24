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Haberler Galeri SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni hesap tablosu: Uzman isim tüm senaryoları anlattı: Asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:23

SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni hesap tablosu: Uzman isim tüm senaryoları anlattı: Asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak?

Milyonların gözü asgari ücret için yapılacak 4. toplantıya çevrildi. Bugüne kadar yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmazken TÜRK-İŞ geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda ilk kez rakam telaffuz etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı için tarih verdi. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem olası senaryoları anlattı.

SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni hesap tablosu: Uzman isim tüm senaryoları anlattı: Asgari ücret zammı 2025’te ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret için geri sayım başladı. 10, 16 ve 19 Aralık tarihlerinde 3 toplantı gerçekleştirildi. Toplantılardan sonuç çıkmaması üzerine karar 4. toplantıya kaldı. İşçi tarafı talebi açıklarken işveren tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor. 2025 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni hesap tablosu: Uzman isim tüm senaryoları anlattı: Asgari ücret zammı 2025’te ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET İÇİN YAPILAN 3 TOPLANTIDAN DA SONUÇ ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez 10 Aralık tarihinde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda tarafların beklentilerini dile getirdiği bilgisi verildi. İkinci toplantı da ise Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kurumların anket ve istatistikleri masaya yatırıldı. Son olarak 19 Aralık'ta yapılan toplantı 1 saat sürdü. Ancak bu toplantıdan da herhangi bir rakam çıkmadı.

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SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni hesap tablosu: Uzman isim tüm senaryoları anlattı: Asgari ücret zammı 2025’te ne kadar olacak?

Üçüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni hesap tablosu: Uzman isim tüm senaryoları anlattı: Asgari ücret zammı 2025’te ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Yapılan son görüşmeler sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ilk kez rakam açıkladı. "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" diyerek işçi tarafının beklentisinin 29 bin 582 lira olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni hesap tablosu: Uzman isim tüm senaryoları anlattı: Asgari ücret zammı 2025’te ne kadar olacak?

KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK?

Öte yandan Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı için kritik bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak "Komisyon perşembe ya da toplanacak. Asgari ücret bu hafta açıklanacak" dedi.

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