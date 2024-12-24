Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:23
SON DAKİKA! Asgari ücret için yeni hesap tablosu: Uzman isim tüm senaryoları anlattı: Asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak?
Milyonların gözü asgari ücret için yapılacak 4. toplantıya çevrildi. Bugüne kadar yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmazken TÜRK-İŞ geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda ilk kez rakam telaffuz etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı için tarih verdi. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem olası senaryoları anlattı.