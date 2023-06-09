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Haberler Galeri SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor
Giriş Tarihi: 09.06.2023 19:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 19:29

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantı tarihi belli oldu. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 13 Haziran'da toplantı gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısında "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor" demişti. Şimdi ise vatandaşlar, "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabını bekliyor. İşte asgari ücret hakkında detaylar...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor

Son dakika haberine göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor

YENİ ASGARİ ÜCRET 1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek.

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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor

Asgari ücrete ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İÇİN ENFLASYON RAKAMLARI ÖNEMLİ BİR KISTAS OLACAK

Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor. Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek.

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