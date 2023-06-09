SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonların beklediği tarih belli oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplanıyor

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantı tarihi belli oldu. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 13 Haziran'da toplantı gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısında "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor" demişti. Şimdi ise vatandaşlar, "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabını bekliyor. İşte asgari ücret hakkında detaylar...