Giriş Tarihi: 10.06.2023 15:17
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
15:38
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonların gözü burada! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni açıklamalar geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantı tarihi dün belli olmuştu. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 13 Haziran'da toplantı gerçekleştirileceği bilinirken Yılmaz son yaptığı açıklamasında "Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak." değerlendirmesinde bulundu. Temmuz zammı ile ilgili detaylar...