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Haberler Galeri Son dakika: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası rakamlar: Kritik eşik belirlendi
Giriş Tarihi: 14.06.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 07:44

Son dakika: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası rakamlar: Kritik eşik belirlendi

Son dakika haberleri: Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam mesaisi dün başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zam için; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, taraflar güncel ekonomik verileri görüştü. Masada rakam olmadığı için komisyon yeniden toplanacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Kritik eşik belirlendi; işte asgari ücrette olası rakamlar...

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası rakamlar: Kritik eşik belirlendi

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere dün toplandı. Asgari ücretli çalışanların yanı sıra memur, emekli maaşları ve yardım ödemeleri ile iç pazardaki fiyatları doğrudan etkileyen asgari ücrette ara zam tutarının Kurban Bayramı öncesi belirlenmesi bekleniyor. Bayram sonrasında emekli ve memur zammına sıra gelecek. Peki asgari ücret ara zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar...

Son dakika: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası rakamlar: Kritik eşik belirlendi

RAKAM KONUŞULMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

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Son dakika: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası rakamlar: Kritik eşik belirlendi

İkinci toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

Son dakika: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası rakamlar: Kritik eşik belirlendi

Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.

Son dakika: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası rakamlar: Kritik eşik belirlendi

Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde düzenlenmesidir.

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