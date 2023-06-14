Giriş Tarihi: 14.06.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 07:44

Son dakika: Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte olası rakamlar: Kritik eşik belirlendi

Son dakika haberleri: Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam mesaisi dün başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zam için; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, taraflar güncel ekonomik verileri görüştü. Masada rakam olmadığı için komisyon yeniden toplanacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Kritik eşik belirlendi; işte asgari ücrette olası rakamlar...