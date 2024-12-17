SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI OLACAK MI?

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.