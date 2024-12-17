Giriş Tarihi: 17.12.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
20:38
SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi
Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan milyonların merak ettiği asgari ücret için flaş bir açıklama geldi. "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diyen Bakan Işıkhan, ücret tekliflerinin komisyona gelmesini beklediklerini ifade etti. Peki 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi senaryolar var? İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...