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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:38

SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan milyonların merak ettiği asgari ücret için flaş bir açıklama geldi. "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diyen Bakan Işıkhan, ücret tekliflerinin komisyona gelmesini beklediklerini ifade etti. Peki 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi senaryolar var? İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

SON DAKİKA: BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ! ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakan Işıkhan, asgari ücreti önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi planladıklarını belirterek, "Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi.

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SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI OLACAK MI?

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÜÇÜNCÜ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

RAKAM TELLAFFUZ EDİLMEDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk olarak 10 Aralık salı günü bir araya geldi. Tarafların taleplerini anlattıkları toplantının sona ermesinin ardından gözler ikinci toplantıya çevrilmişti.

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