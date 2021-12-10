Son dakika | Asgari ücret ve AGİ’de sıcak gelişme: Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi

ASGARİ GEÇİM TUTARI AĞIR İŞTE 3567 LİRA

TÜİK bu yıl Komisyon toplantısında asgari geçim tutarını açıklamadı. Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı. Komisyon hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işler için 2879 lira, ağır işler için de 3597 lira oldu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "İkinci toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK'in itirazları var. 'Daha farklı ücretler belirliyoruz' deniyor Türk-İş tarafından.