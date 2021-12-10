Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücret ve AGİ'de sıcak gelişme: Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi
Giriş Tarihi: 10.12.2021 07:01 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 07:08

Son dakika | Asgari ücret ve AGİ'de sıcak gelişme: Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi

Asgari ücrette peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dün milyonların gözünü diktiği Asgari Ücret Komisyonu'nda üçüncü toplantıda da kesin sonuç çıkmadı. İşveren asgari ücreti belirleyecek olan asgari geçim tutarının 3.100 TL, işçi 3.900 TL olduğunu savundu. Komisyonda işçi-işveren enflasyon konusunda anlaşamadı. Bakan Nureddin Nebati de TBMM'de "Asgari ücrette herkesi tatmin edecek bir sonuç" olacağına işaret etti. İşte asgari ücrette SABAH'ın ulaştığı son dakika haberleri

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Asgari ücret ve AGİ’de sıcak gelişme: Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi

Son dakika haberler... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammını belirlemek için dün üçüncü kez toplandı. İşçi, işveren tarafı yeni ücret hesaplamasında baz alınacak enflasyon tutarlarında anlaşma sağlayamadı. TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının dikkate alınmasını isterken, Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti.

TÜİK asgari geçim tutarını açıklamadı, Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı.

Son dakika | Asgari ücret ve AGİ’de sıcak gelişme: Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3100 TL uygun buluyor , Türk-İş 3900 liranın altına düşmesini istemiyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Asgari ücret ve AGİ’de sıcak gelişme: Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi

TARAFLAR ÜÇ BAŞLIKTA MUTABIK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dünkü toplantısında anlaşma çıkmadı, taraflar dördüncü kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşerek önerileri değerlendirdiği öğrenildi. Komisyon görüşmelerinde, taraflar üç konuda mutabakata vardı. Sosyal Güvenlik Kurumu işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilerek yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi, birinci vergi diliminin brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

Son dakika | Asgari ücret ve AGİ’de sıcak gelişme: Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi

Ayrıca, 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda görüş birliği oluştu.

Son dakika | Asgari ücret ve AGİ’de sıcak gelişme: Asgari ücret zammı enflasyona kilitlendi

ASGARİ GEÇİM TUTARI AĞIR İŞTE 3567 LİRA

TÜİK bu yıl Komisyon toplantısında asgari geçim tutarını açıklamadı. Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı. Komisyon hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işler için 2879 lira, ağır işler için de 3597 lira oldu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "İkinci toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK'in itirazları var. 'Daha farklı ücretler belirliyoruz' deniyor Türk-İş tarafından.

SON DAKİKA