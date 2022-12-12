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Haberler Galeri Son dakika: Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 06:36

Son dakika: Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var

Son dakika Kabine Toplantısı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başlıkları da ele alınacak.

ANKARA
Son dakika: Asgari ücret ve EYT’de gözler Beştepe’de! Kabine’nin gündeminde ekonomi var

Son dakika haberleri: Milyonların gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Son dakika: Asgari ücret ve EYT’de gözler Beştepe’de! Kabine’nin gündeminde ekonomi var

Kabine Toplantısı'nda asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yanı sıra enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da masaya yatırılacak.

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Son dakika: Asgari ücret ve EYT’de gözler Beştepe’de! Kabine’nin gündeminde ekonomi var

Toplantıda terörle mücadele, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir kara harekatı da ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Asgari ücret ve EYT’de gözler Beştepe’de! Kabine’nin gündeminde ekonomi var

GÜNDEM EYT OLACAK

Gündemde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi var. EYT konusunda çakışmalarda sona gelindi.

Son dakika: Asgari ücret ve EYT’de gözler Beştepe’de! Kabine’nin gündeminde ekonomi var

Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek.

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