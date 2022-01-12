SON DAKİKA | Asgari ücret ve memur zammı için parola yine aynı olacak! Gözler Temmuz ayına çevrildi: Başkan Erdoğan açıkladı!

Son dakika haberler...Türkiye'de 2021 yılının tamamında enflasyon yüzde 36,08 düzeyinde gerçekleşirken Asgari ücret 2022'de yüzde 50 ile yarım asrın en büyük artışın gerçekleşti. Bunun yanında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşandı. Tüm bunların yanında toplu sözleşme zam oranı ve enflasyon farkı kadar yapılan memur zammı için ek refah düzenlemesi yapıldı. Böylece memurun aldığı 6 ayda aldığı zam oranı 30,95 düzeyinde gerçekleşmiş oldu. Başkan Erdoğan, çalışanların ücretlerinde de 'Temmuz ayını iaret ederek yeni müjdeyi duyurdu. 2022 yılında milyonların beklediği 2 gündem maddesi daha bulunuyor...