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Haberler Galeri SON DAKİKA | Asgari ücret ve memur zammı için Temmuz 2022 detayı: Başkan Erdoğan açıkladı! Parola yine aynı olacak
Giriş Tarihi: 13.01.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 08:40

SON DAKİKA | Asgari ücret ve memur zammı için Temmuz 2022 detayı: Başkan Erdoğan açıkladı! Parola yine aynı olacak

Son dakika haberler...Türkiye'de 2021 yılının tamamında enflasyon yüzde 36,08 düzeyinde gerçekleşirken Asgari ücret 2022'de yüzde 50 ile yarım asrın en büyük artışın gerçekleşti. Bunun yanında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşandı. Tüm bunların yanında toplu sözleşme zam oranı ve enflasyon farkı kadar yapılan memur zammı için ek refah düzenlemesi yapıldı. Böylece memurun aldığı 6 ayda aldığı zam oranı 30,95 düzeyinde gerçekleşmiş oldu. Başkan Erdoğan, çalışanların ücretlerinde de 'Temmuz ayını işaret ederek yeni müjdeyi duyurdu. 2022 yılında milyonların beklediği 2 gündem maddesi daha bulunuyor...

METE DİRİCE
SON DAKİKA | Asgari ücret ve memur zammı için Temmuz 2022 detayı: Başkan Erdoğan açıkladı! Parola yine aynı olacak

Son dakika haberleri...Asgari ücret, emekli ve memur zammı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolası 2022'de de sürecek. Enerji, emtia ve gıda fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerin küresel düzeyde enflasyonu körüklemesi, tüm dünyada olduğu kadar Türkiye'de de endişe yarattı. Milyonları rahatlatan açıklama ise Başkan Erdoğan'dan geldi. Ekonomide atılan yeni adımların etkilerinin yılın ikinci yarısı itibarıyla görüleceğine dikkat çeken Erdoğan, çalışanlar için Temmuz ayını işaret etti.

SON DAKİKA | Asgari ücret ve memur zammı için Temmuz 2022 detayı: Başkan Erdoğan açıkladı! Parola yine aynı olacak

DEVLET YENİ ASGARİ ÜCRET İLE 50 MİLYAR TL'LİK VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇTİ

Yeni asgari ücret 2.825,90 TL'den yüzde 50'in üzerinde artış göstererek 4.253,50 TL oldu. Bunun yanında yeni asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırarak işverenin eli rahatlatıldı. Bu bağlamda brüt asgari ücret, yüzde 40 düzeyinde artarak 3.577,50 TL'den 5.004 TL'ye yükseldi. Böylece devlet asgari ücretteki vergi muafiyetiyle yaklaşık 50 milyar TL'lik bir gelirinden vazgeçmiş oldu.

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SON DAKİKA | Asgari ücret ve memur zammı için Temmuz 2022 detayı: Başkan Erdoğan açıkladı! Parola yine aynı olacak

İşte asgari ücret 2022'in tablolarla 2021 yılından farkı:

ASGARİ ÜCRET 2022 HESABI

BRÜT ÜCRET 5.004 TL

SGK TOPLAM PRİMİ 700,60 TL

GELİR VERGİSİ 0 TL

DAMGA VERGİSİ 0 TL

NET ÜCRET: 4.253,40 TL

SON DAKİKA | Asgari ücret ve memur zammı için Temmuz 2022 detayı: Başkan Erdoğan açıkladı! Parola yine aynı olacak

2021'DE UYGULANAN ASGARİ ÜCRET NASILDI?

ASGARİ ÜCRET 3.577,50 TL

SGK PRİMİ 500,85 TL

İŞSİZLİK SİG.PRİMİ 35,78 TL

GELİR VERGİSİ 187,82 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31 TL

DAMGA VERGİSİ 27,15 TL

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60 TL

NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90 TL

SON DAKİKA | Asgari ücret ve memur zammı için Temmuz 2022 detayı: Başkan Erdoğan açıkladı! Parola yine aynı olacak

BÜTÜN ÇALIŞANLARIN ASGARİ ÜCRET KADAR KISMINDAN VERGİ ALINMAYACAK

2022 asgari ücret ile uygulanmaya başlanacak olan vergi istisnası, asgari ücret üzerinde maaş alan bütün çalışanlar içinde geçerli oldu. Yeni durumda tüm çalışan ve memur maaşlarının asgari ücret kadar kısmı vergiden istisna edildi.

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