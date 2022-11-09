Giriş Tarihi: 09.11.2022 06:21
Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
06:22
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret mesaisi başlıyor: İşte tüm detaylar
Son dakika haberi... Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2023 için yeniden değerlendirilen asgari ücret zammı enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanacak. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret için görüşmelerin aralık başında başlayacağını söyledi. Bilgin ayrıca 500 bin sözleşmeli için kadro çalışmasının sürdüğünü bildirdi. İşte asgari ücrette öne çıkan detaylar...