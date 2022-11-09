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Haberler Galeri SON DAKİKA | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret mesaisi başlıyor: İşte tüm detaylar
Giriş Tarihi: 09.11.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 06:22

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret mesaisi başlıyor: İşte tüm detaylar

Son dakika haberi... Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2023 için yeniden değerlendirilen asgari ücret zammı enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanacak. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret için görüşmelerin aralık başında başlayacağını söyledi. Bilgin ayrıca 500 bin sözleşmeli için kadro çalışmasının sürdüğünü bildirdi. İşte asgari ücrette öne çıkan detaylar...

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret mesaisi başlıyor: İşte tüm detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralıkta toplayacağını açıkladı. Yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5.500 liradan 7.700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8.250 liraya çıkacak.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret mesaisi başlıyor: İşte tüm detaylar

Beklentiler ise 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde. Bakanlık, emekli ve çalışanların ocak zammına ilişkin hazırlık ve hesaplamalara başladı. Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapılıyor.

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SON DAKİKA | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret mesaisi başlıyor: İşte tüm detaylar

SÜREÇ BAŞLAYACAK
Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret, EYT ve sözleşmeli personele ilişkin soruları yanıtladı. Bilgin, geçen yıl asgari ücret görüşmelerinin on günde tamamlanması yönündeki kararlılığın anımsatılması üzerine "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil" yanıtını verdi.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret mesaisi başlıyor: İşte tüm detaylar

Bakan Bilgin, asgari ücret için işverene teşvik konusunun da komisyonda konuşulacak bir konu olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret mesaisi başlıyor: İşte tüm detaylar

SÖZLEŞMELİYE KADRO
Bakan Bilgin, sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi konusunda da, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında 500 bin civarında kişi yer alıyor" dedi.

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