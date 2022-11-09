SON DAKİKA | Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret mesaisi başlıyor: İşte tüm detaylar

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Bakan Bilgin, sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi konusunda da, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında 500 bin civarında kişi yer alıyor" dedi.

